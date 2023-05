Virksomhed indenfor intelligent trafikstyring og -teknologi har fået ny bestyrelsesmedlem

Tirsdag 9. maj 2023 kl: 13:45

På den seneste generalforsamling er Jesper Haugaard blevet valgt ind som ny næstformand i bestyrelsen hos ITS Teknik.

Om Jesper Haugaard:

Af: Redaktionen Et af de vigtige mål for ITS Teknik at løse større ITS-projekter, især inden for den offentlige sektor. Med Jesper Haugaards tekniske baggrund og erfaring fra større servicevirksomheder kan han hjælpe med at styrke virksomhedens kompetencer og positionere den til at tage fat på større og mere komplekse projekter.Per Hedelund beskriver valget af Jesper Haugaard som en vigtig del af virksomhedens langsigtede strategi, der lyder på, at det gennem tilføjelsen af nye kompetencer og ekspertise skal sikres, at ITS Teknik kan bevare og udvikle sin position som en førende aktør på markedet.- Som en familieejet virksomhed ønsker vi at sikre ITS Tekniks fremtid som en professionel og effektiv organisation, med et klart fokus på styrkelse af Service Management. Med Jesper Haugaards erfaring med ledelse og strategisk planlægning tager vi endnu et skridt hen imod at løfte virksomhedens evne til at håndtere de fremtidige udfordringer og ikke mindst den skærpede konkurrence på markedet, siger Per Hedelund.Jesper Haugaard er 66 år og uddannet ingeniør. Han har sin erhvervserfaring fra ledende stillinger i teknisk virksomheder som ABB, TDC, DONG (nu Ørsted), SEMCO og Bravida. I dag er det bestyrelsesarbejdet, der fylder mest, med blandt andet formandsposter i Force Technology, Nielsen Car Group A/S og Etcas A/S.