Svensk bus- og lastbilimportør og -forhandler får ny direktør

Onsdag 26. april 2023 kl: 09:20

Pär Landén. (Foto: Scania)

Af: Redaktionen Pär Landén har været ansat i Scania siden 2006, hvor han startede i Scania's Graduate trainee program. Han kommer senest fra en position som Managing Director i Scania Japan. Inden da har Pär Landén haft forskellige roller i Scania og kender dermed forretningen fra positioner i Research & Development, Sales & Marketing og siden 2012 Commercial Operations. Her har han blandt andet har været salgsdirektør i Scania Norge i fem år og inden da Service manager.Pär Landén er svensker, 44 år gammel danner par med kæresten Helene og to piger Ronja og Guri.Han har spillet ishockey i 21 år og elsker sport generelt - især golf, surfing og skisport.





Pär Landén afløser Marcus Holm på posten som direktør for Scania Danmark A/S. Marcus Holm blev, som vi tidligere har nævnt her på transportnyhederne.dk, udnævnt til Head of Production & Logistics og medlem af Scania Executive Board i december sidste år.

