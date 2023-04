Transportmesse i Herning tiltrak 23.778 besøgende

Mandag 24. april 2023 kl: 10:29

Kåringer på Transport 2023:

Vinder af DTL - Danske Vognmænd og Jyske Finans' Den Grønne Transportpris: Frede Andersen & Søn A/S, Næstved

Vinder af Danske Speditørers EFFIE-pris: H.P. Therkelsen A/S, Padborg

Årets Varebil: VW ID. Buzz Cargo

Vindere af DM for Transportlærlinge:

Chaufførlærling: Christian Nørskov fra Jyderup Gods, ZBC Slagelse

Lagerlærling: Marcel H. Reker fra Frode Laursen A/S, EUC Nordvestsjælland

Af: Redaktionen Året transportmesse - Transport 2023 - var den 17. i række af transportmesser i Herning. I år havde 362 udstiller valgt at stille op rundt på samlet 90.000 kvadratmeter i 14 haller. Derudover var der også aktiviteter på udendørsarealerne.- Den fortsatte opbakning til Transportmessen gennem 35 år glæder mig meget, og især opbakningens bredde blandt alle aktører og interessenter i branchen fra forhandlere, importører og organisationer til transportkøbere, vognmænd og chauffører. Takket være dem og den helt rigtige messestemning glæder vi os over igen at have dannet rammen om mødestedet for hele den samlede transportbranche, siger Georg Sørensen, der er administrerende direktør i MCH A/S.- Som messemand glæder det mig særligt, at alle fremhæver værdien af de personlige møder, og messens muligheder for dialoger om branchens tidsaktuelle emner og nye grønne transportløsninger, siger han videre.Næste transportmesse i Herning vil efter de nuværende planer finde sted 3.-5. april 2025.