Vognmand i Næstved er kåret som ”Danmarks Grønneste vognmand”

Fredag 21. april 2023 kl: 09:20

Af: Redaktionen Bag Den Grønne Transportpris 2023, der blev overrakt torsdag på transportmessen i Herning, står Jyske Finans og DTL - Danske Vognmænd."Frede Andersen & Søn investerer i lastbiler, som kan køre på HVO-biodiesel, og så uddanner de deres chauffører i gode og grønne kørselsvaner. Virksomheden spiller dermed på mange forskellige tangenter", lyder det yderligere i begrundelsen for at prisen den 120 år gamle vognmandsforretning med titlen, ”Danmarks Grønneste vognmand”.Med prisen følger en check på 25.000 kroner, der blev overrakt af administrernede sirektør Kristian Jensen fra Green Power Denmark.



På andenpladsen i kåringen kom servicevirksomheden Leif M. Jensen A/S fra Glostrup, der modtog prisen for ifølge juryen at ”have taget et kæmpe skridt i denne grønnere retning i form af at anskaffe sig en el-slamsuger, som de allerførste i Danmark”.



Med andenpladsen fulgte en check på 15.000 kr.





Tredjepladsen gik til flyttefirmaet Bryde & Sønner A/S fra Skovlunde. Virksomheden arbejder med grønne regnskaber, indkøb af elektriske trucks, og meget mere - og arbejder dermed bredt med bæredygtighed, påpegede juryen.





Med tredjepladsen fulgte en check på 10.000 kroner.





I sin indledende tale ved overrækkelsen af prisen sagde DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard blandt andet:





- Det er en kendsgerning, at det at tænke grønt i hverdagen både kan være dyrt og bøvlet. Men ikke desto mindre foregår der rigtig meget ude i de enkelte virksomheder, for viljen til at lade den grønne profil indgå i virksomhedskulturen er til stede.





Han udtrykte håb om, at Den Grønne Transportpris er med til at vise løsninger på, hvordan man kommer videre med sin grønne profil.





- For der er ingen vej udenom, fastslog han.





