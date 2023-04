Danmarks nyeste lastbilmærke hedder Ford

Torsdag 20. april 2023 kl: 11:10

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen FTD A/S har indgået aftale med tyrkiske Ford Otosan om at blive ansvarlig for import og distribution af Ford lastbiler i Danmark. FTD A/S er i gang med at opbygge en organisation og indgå Ford Service Partner-aftaler med udvalgte værksteder i Danmark. Ud over egne faciliteter i Ringsted har FTD A/S indgået en aftale med Lastvognscenter Syd i Vojens og arbejder på at få en aftale på plads med et selskab i Kolding.- Det er en rigtig spændende aftale, vi har indgået med Ford Otosan, og jeg ser frem til at tilbyde Fords kvalitetslastbiler til de danske kunder. Fords nuværende lastbilserie og innovationsstrategi er et godt match til det danske marked og jeg er sikker på, at vi sammen med Ford Otosan kan skabe endnu mere værdi for vores danske kunder, siger Country Manager i FTD A/S, Jesper Tuborg Nielsen.Ford Otosan, der er et joint venture mellem amerikanske Ford og tyrkiske KOC, er på vej tilbage på det europæiske marked for lastbiler, som de forlod i slutningen af 1980'érne. De senere år har Ford Otosan igen etableret sig på en række markeder i Europa og nu er turen komme til Danmark.Bahadır Koç, Ford Trucks' Managing Director for Benelux & Skandinavien, ser frem til samarbejdet.- Vi er glade for at have indgået aftale med FTD A/S, som vil hjælpe med at skabe et marked for vores lastbiler i Danmark. HEJ Gruppen er kendt for glimrende kundeservice og de har stor indsigt og erfaring i lastbilbranchen. De har derfor været en oplagt partner for os i Danmark. Vi ser meget frem til samarbejdet, siger han og fortsætter:- Vi tror på at Danmark, et marked der er kendt for høj kvalitet i vores branche, er et spændende marked for vores produkter. Vi tror på, at FTD A/S vil repræsentere vores brand overfor de danske kunder på den bedst tænkelige måde. Vores mål er at skabe værdi for vores kunder gennem vores produkter og ydelser, og især vores prisvindende F-MAX har vi store forventninger til.Målet i Danmark er at etablere salgs- og servicesteder, hvorfra der også kan tilbydes rullende værksted. I første fase er målet at få etableret tre servicesteder, der er strategisk placeret i Jylland og Sjælland. Den første lastbil, der bliver lanceret i Danmark, er den to-akslede Ford F-MAX, der er klar til salg allerede nu. Der er lastbiler på lager og flere på vej på gennem produktionen, så ventetiden er ikke lang.Fords Trucks, der har over 60 års erfaring med produktion af lastbiler, producerer sine lastbiler i Tyrkiet. I forlængelse af Ford Trucks lanceringer i Øst- og Centraleuropa, er turen nu kommet til Skandinavien og Danmark, der bliver marked nr. 48 hvor Ford Trucks etablerer sig.