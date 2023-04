Lastbilmægler med hollandsk speciale deltager i transportmesse

Onsdag 19. april 2023 kl: 15:59

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Lige som de autoriserede DAF-forhandlere har Lastbilmægleren oplevet stor efterspørgsel efter DAF's nye XF-, XG- og XG+-modeller, og han har også haft godt gang i leverancerne i den senere tid.Carsten Lykke har specialiseret sig i salg og levering af DAF’er med fokus på skræddersyede løsninger af høj kvalitet til aftalt tid. Hans fokus ligger på små kunder, men han går ikke af vejen for større ordrer på 10-20 biler eller mere. Det er en af hans seneste leveringer et godt eksempel på, hvor han foreløbigt har leveret de første tre nye DAF XG530 bogietrækkere af en større serie til den store vognmandsforretning Kloster A/S i Løsning mellem Horsens og Vejle.Blandt hans seneste leveringer er også en stribe nye DAF XG- og XG+’ere til blandt andet TH-Biostrø i Karup i Midtjylland, Pilegaard Slagtesvineproduktion i Stouby i Østjylland og vognmand Holger Scherrebeck i Toftlund i Sønderjylland.Lastbilmægleren Carsten Lykke vil være at finde på DAF's stand på Transport 2023, der åbner torsdag og har sidste messedag på lørdag.Han melder klar til en snak om DAF’s komplette program af XF-, XG- og XG+-modeller til regional og international transport, XD-modellerne til distributionskørsel samt de helt nye XDC og XFC-modeller til krævende entreprenørkørsel.