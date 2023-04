Dækproducent præsenterer ny serie lastvognsdæk på transportmessen

Onsdag 19. april 2023 kl: 11:52

Intelligent flådestyring



Continentals digitale system til overvågning af dæk, ContiConnect 2.0, sikrer en mere effektiv og intelligent flådestyring med mulighed for at forebygge nedbrud og dækskader samt reducere brændstofudgifter.

Af: Redaktionen Continental peger på, at den nye produktlinie af lastvognsdæk, Generation 5 med sine høje kilometertal og fokus på regional kørsel er oplagt til det danske marked.- Med Generation 5 har vores teknikere udviklet en dækserie med høj holdbarhed, øget styrke og trækkraft samt forbedret genbrug af karkassen. Dækkenes egenskaber hjælper med at reducere flådens omkostninger, hvilket er ekstremt vigtigt for vognmændene i dagens konkurrenceprægede marked, siger administrerende direktør Georg Nielsen fra Continental Dæk Danmark A/S.På Continentals stand i Hal K kan de besøgende også opleve det digitale dækovervågningssystem ContiConnect 2.0. En løsning, der sikrer en mere effektiv og intelligent flådestyring med mulighed for at forebygge nedbrud og dækskader samt reducere brændstofudgifter.- Korrekt lufttryk og temperatur er noget af det vigtigste i forhold til både trafiksikkerhed og vogntogets driftsøkonomi. Med sensorer i dækkene kan man holde øje med alle flådens køretøjer i realtid. Systemet medvirker til at reducere eller helt forhindre nedetid, siger Georg Nielsen og fortsætter:- Vi glæder os altid til Transportmessen, hvor vi får en god snak med både kunder og gæster om nye løsninger og hvad der er oppe i tiden inden for lastbiler og busserDer forventes mellem 25.000-30.000 besøgende over de tre dage, messen varer.