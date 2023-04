Ny trafiksikkerhedskampagne skydes i gang på Transport 2023

Tirsdag 18. april 2023 kl: 12:34

Af: Redaktionen På billedet ses hovedpersonerne i de nye trafiksikkerhedsfilm, Kamal Hassan (tv) og Havshen Nabaz, kendt som Hav og Kamal, samt chauffør Ronnie Høst Kristensen fra Danske Fragtmænd i Aalborg.Hovedpersonerne i de korte filmbudskaber er duoen Havshen Nabaz og Kamal Hassan, der er kendt på YouTube og DR som Hav og Kamal, samt lastbilchauffør Ronnie Høst Kristensen fra Danske Fragtmænd i Aalborg.- Målet er at få unge til at være mere opmærksomme på lastbiler og deres egen adfærd i trafikken. Der er nok ikke så mange, som får lov til at køre i lastbil og dermed opleve den respekt, der bør være for lastbilerne, og den forståelse, der kan opstå for chaufførens arbejdsbetingelser, siger underdirektør i DTL, Frank Davidsen, og tilføjer:- Vi ønsker at bidrage med vigtig information til de unge, der endnu ikke er i kørekortsalderen. På en pædagogisk, men samtidig humoristisk facon får de tilført nyttig viden om færden omkring en lastbil og arbejdsforholdene i førerhuset. Derfor vil vi formidle den proces gennem nogen, som de unge med sikkerhed lytter til.Frank Davidsen henviser blandt andet til, at tusindvis af cyklister hvert år kommer til skade i trafikken. Risikoen for at komme alvorligt til skade eller miste livet på cykel er vokset siden 2016, mens risikoen for stort set alle andre trafikanter er faldet.Messecenter Herning har i Hal F som noget nyt i år etableret et rekrutteringsområde, hvor unge elever fra skolerne i omegnen er inviteret.- Kampagnen bliver søsat her, og det betyder, at vi har mulighed for at præsentere budskaberne for vores målgruppe og branchen på samme tid, påpeger Frank Davidsen.Forpremieren finder sted på Transport 2023 fredag 11.00 på scenen i Messecenter Herning, Hal F.Gruppen bag kampagnen består udover DTL af Applus Bilsyn, Circle K, Danske Fragtmænd, Fagforbundet 3F, If Skadeforsikring og Volvo Trucks.