Flere aktiviteter har persontransport i fokus

Mandag 17. april 2023 kl: 16:21

Af: Redaktionen

Vi har her på Magasinet Bus set dagsprogrammerne i gennem og valgt følgende, som vi mener, kan have interesse for besøgende med persontransport som interesse:









Ved at klikke på de enkelte dage på nedenstående link, kommer man hen til dagens samlede aktivitetsprogram.













Torsdag:





10.00 - 13.30 - Hal F:

Rekrutteringsområde





Transportmessen har som noget nyt skabt et rekrutteringsområde, hvor der der vil blive holdt oplæg for udstillende virksomheder og efterfølgende vil der være mulighed for at deltage i company-dating.









11.20 - 11.45 - Hal J3

Åbningsdebat: Hvem skal gå forrest i den grønne omstilling?





Moderator: Cecilie Beck





Medvirkende:

Karsten Lauritzen, DI - Transport

Mads Rørvig, DBI

Rasmus Prehn, MF, Socialdemokratiet

Kenneth Fredslund Petersen, MF, Danmarks Demokraterne









Fredag:





10.00 - 12.00 - Hal F:

Rekrutteringsområde





Transportmessen har som noget nyt skabt et rekrutteringsområde, hvor der der vil blive holdt oplæg for udstillende virksomheder og efterfølgende vil der være mulighed for at deltage i company-dating.





11.00 - 11.20 - Hal J3

Langt størstedelen af den danske transportpolitik har udgangspunkt i EU-samarbejdet. Bergur Løkke Rasmussen, medlem af EU-Parlamentet for Moderaterne fortæller om arbejdet.





Interview af Cecilie Beck









13.50 - 14.10 - Hal J3

Store dele af den kollektive bustrafik og taxitrafikken er blevet elektrificeret med lynets hast. Næste etape er at elektrificere flextrafikken, den offentlige specialkørsel og herunder den krævende transport med liftvogne.

Dansk PersonTransport kommer med et bud på, hvordan branchen og de offentlige indkøbere indfrier forventningerne til en emissionsfri specialkørsel i 2030 på en økonomisk ansvarlig måde.





Taler: Lasse Repsholt, Dansk PersonTransport





14.15 - 14.35 - Hal J3

Brintteknologi som en af løsningerne på den grønne omstilling i transportsektoren.





Taler:

Knud Christensen, Account Manager, Everfuel

Anders Tystrup, Pressechef, Toyota Danmark









