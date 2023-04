Italiensk turbo-stjerne dukker op i Herning

Mandag 17. april 2023 kl: 12:00

En tysk turbo-turist tur-retur

Af: Redaktionen Den nyrenoverede Iveco TurboStar.Vognmand Flemming Kjær fra Anette Kjær & Sønner fandt for seks måneder siden efter lang tids søgen den gamle Iveco TurboStar fra 1980'erne på nettet. Han satte himmel og hav i bevægelse for at få fat i den gamle model - det lykkedes, og så gik renoveringen i gang. I slutningen af marts fik han endelig nøglerne til den funklende stjerne, som nu vises frem på transportmessen.- TurboStar er en meget speciel model, som Iveco lavede tilbage i 80’erne. Jeg har gerne villet have fingrene en veteranlastbil i noget tid, og det kunne ikke være nogen anden model end TurboStar'en, men der er ikke særlig mange tilbage og slet ikke i Danmark, siger Flemming Kjær.Bilen har med sine 17,2 liter den volumenmæssigt største motor, der er brugt til lastbiler på det danske marked.Den oprindelige TurboStar blev udviklet i 1982 i Ulm i Sydtyskland og blev lanceret i Danmark i 1984. Derfor var det heller ikke overraskende, at det var i Tyskland, Flemming Kjær fandt sin "nye" Iveco TurboStar.- Jeg fandt den via nettet i Nürnberg i Sydtyskland. Og derfra gik det stærkt. Med det samme kontaktede jeg Flemming Johansen, der er vores sælger hos Bache A/S i Padborg. Han er nemlig rigtig dygtig både til sit arbejde, men også til tysk. Han forhandlede prisen og fik transporteret den til Danmark. Og på en måneds tid var den hjemme i Danmark, siger Flemming Kjær.

Iveco TurboStar, som den så ud, da Flemming Kjær fandt den i Tyskland. Den oprindelige TurboStar er udviklet i 1982 i Ulm og blev lanceret i Danmark i 1984.

Udstillingsmodel

Om Bache A/S:

Om Anette Kjær & Sønner:

Om Iveco på Transport 2023 i Herning i dagene 20. - 22. april:

Iveco vil være til stede på følgende stande:

Hovedstand i Hal D3010

Den grønne hal i hal J

Bushallen i hal H

Veteranbilhallen

Derfra kunne renoveringsprojektet begynde, og her kom Karsten Johansen, afdelingsleder hos Bache A/S, på banen. Karsten Johansen påtog sig rollen som projektleder på renoveringen af TurboStaren.- Det krævede lidt at få samlet de forskellige mennesker til udviklingen af bilen. Vi startede med at kigge på billeder af 150 forskellige biler for at få inspiration, men endte faktisk med at bygge den efter vores eget hoved. Jeg har arbejdet på renoveringen siden, bilen kom til Danmark i midten af oktober sidste år, og indtil 23. marts klokken 21, dagen før aflevering, siger Karsten Johansen.Efter Karsten Johansen og Flemming Kjær blev færdige med den udvendige opbygning, skulle de indrette den indvendigt. De endte med at tage den tilbage til Tyskland til en autopolstrer, hvor de sammen gik adskillige kataloger og prøver igennem.På trods af det store arbejde har Flemming Kjær ikke tænkt sig, at den specielle model kun skal være til egen fornøjelse. Den nu toptunede TurboStar skal vises frem og agere udstillingsmodel både hos Iveco-forhandleren, Bache A/S, men også rundt omkring i Danmark. Showets stjerne starter i Herning på transportmessen, hvor den er at finde på veteranstanden. Derefter skal den på tour-de-turbo rundt i landet til diverse lastbil- og veterantræf. Præcis, hvor den skal vises frem, er ikke helt besluttet endnu.- Vi skal primært bruge bilen til reklame og til at promovere vores hastigt voksende Walking floor-afdeling, hvor den skal stå i udstillingsvinduet. Og så skal den med rundt på de forskellige lastbil- og veterantræf, så vi kan vise den frem og dele glæden med alle de andre Iveco- og især TurboStar-fans. Det bliver kæmpestort at have den med på Herning. Det er jo en sjælden mulighed for at se lige præcis den type lastbil herhjemme. Og så endda toptunet, siger Karsten Johansen.Senere i år lancerer Iveco en special edition af sin Iveco S-WAY - Iveco S-WayTurbo Edition.Bache A/S har siden 1995 har været forhandler af Iveco’s last- og varebiler. I dag er Bache A/S Danmarks største Iveco-forhandler med lastbiler og varebiler i alle størrelser, og dækker området fra Aarhus i Nord til Padborg i Syd og Esbjerg i VestAnette Kjær & Sønner, der startede i 2006, har i dag over 25 biler og 35 medarbejdere

























