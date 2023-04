Speditører har fokus på det grønne på transportmessen i Herning

Onsdag 12. april 2023 kl: 11:03

Af: Redaktionen Dialog og personlige møder er ifølge Danske Speditører helt centrale kilder til inspiration. (Arkivfoto: MCH/Lars Møller)På transportmessen vil Danske Speditører møde branchen og udforske nye teknologier, holde generalforsamling og uddele EFFIE-prisen. Både generalforsamlingen og prisuddelingen, der hylder effektiv, innovativ og energirigtig logistik, finder sted på åbningsdagen.

- Vi ved erfaringsmæssigt, at nogle af Danske Speditørers medlemmer er på messen, og så er det naturligt at vi kombinerer generalforsamling og messe. Alle med indsigt i foreningslivet ved, at den årlige generalforsamling er årets højdepunkt, og hos Danske Speditører er det ingen undtagelse. Det er et privilegium at kombinere årets begivenhed i foreningen med åbningen af årets transportmesse, siger administrerende direktør i Danske Speditører, Martin Aabak.







- Speditørerne har en helt særlig rolle i den grønne omstilling, og med EFFIE-prisen får vi lejlighed til at belønne den eller de speditører, som har udvist særligt stor innovation og kreativitet. Uden at foregribe selve prisuddelingen, som afgøres af et dommerpanel, så uddeles prisen fra Grøn Transport-scenen torsdag eftermiddag, og jeg ser selv meget frem til både selve uddelingen og præsentationen af de nominerede virksomheder, siger Martin Aabak videre.







Grøn Transport-scenen byder på et konferenceprogram med foredrag, indlæg og debatter om, hvordan transportbranchen kan udvikle sig i en bæredygtig retning.







Danske Speditører: Dialog fører til inspiration

Udviklingen i en mere bæredygtig retning er et vigtigt punkt for Danske Speditører. Derfor er transportmessen også et sted, hvor man kan se noget af den nye teknologi inden for godstransport.





- I år er det særligt med fokus på, hvordan logistik- og transportbranchen kan bidrage til den grønne omstilling. Jeg oplever ingen modstridende holdninger, den grønne omstilling er en bunden opgave, men som speditører ligger det i vores DNA at optimere alle komponenter i logistik- og vareforsyningskæderne, og dermed bidrager vi automatisk til CO2-reduktion. Samtidig er jeg sikker på, at vi med den gode dialog sammen med købere og sælgere kan blive inspireret, siger Martin Aabak, der understreger, at transportmessen er vigtig for branchen.





- Det er ingen hemmelighed, at de seneste år har været udfordrende for hele logistik- og transportbranchen. Derfor er det vigtigt at mødes på tværs og i den særlige ramme, som transportmessen tilbyder. Personligt glæder jeg mig, og jeg vil nødigt undvære muligheden for at opleve den nye Grøn Transport-udstilling og fra nærmeste hold få et indblik i de nye grønne løsninger, siger han videre.





Transport 2023 finder sted dagene 20.-22. april i MCH Messecenter Herning.

















