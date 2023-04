El-bus fra tyrkisk fabrik kommer til Herning med designpris

Tirsdag 11. april 2023 kl: 15:44

Af: Redaktionen I forbindelse med prisen udtalte juryen blandt andet:”Fremtiden er elektrisk. Det gælder så meget desto mere offentlig transport, som kører emissionsfrit og støjsvagt takket være den elektriske »Novociti Volt« – uden at gå på kompromis med passagerernes komfort og sikkerhed.”VBI Group A/S fremhæver, at der er tale om en moderne bus med lave driftsomkostninger, hvor det bæredygtige er vægtet højt. Den er rummelig og kan fås med en rækkevidde på op til 350 kilometer. En miljøvenlig bus, hvor det bæredygtige er vægtet højt.VBI Group A/S udstiller på stand H6180 i Hal H.