- Lastbilleverandør er elektrisk på transportmesse

En ny generation af Iveco’er

Iveco vil tage sine Customer Service-løsninger med på messen, hvor kunderne kan få råd og vejledning til service af deres elbiler.





Om Iveco eDAILY:

Samme fulde modelprogram som den dieseldrevne Daily-varebil

Mulighed for 3,8 tons og 4,25 tons totalvægt på B-kørekort

Eneste eldrevne varebil, der kan trække op til 3,5 tons anhængervægt

Eldrevet kraftudtag

Kan udstyres med op til tre batterier, der kan give op til 300 kilometer rækkevidde (400 kilometer ved bykørsel)

Iveco eDAILY lader med 22 kW AC og 80 kW DC

Om Iveco Nikola BEV:

Akselafstand på 4.021 mm

9 batterier med en samlet energimængde på op til 738 kWh

Rækkevidde på ca. 500 kilometer

Opladning (10-90 procent SOC) tager anslået 162 minutter med en 175 kW oplader



Af: Redaktionen Iveco’s øgede fokus på el-biler til årets messe kommer som svar på det stigende krav til en mere miljøvenlig transportbranche samt et ønske fra markedet om eldrevne køretøjer.- Endelig kan vi præsentere vores to elektriske biler i Danmark. Tiden og branchen er moden til de løsninger, vi har med på messen, og det er helt tydeligt at mærke, at markedet i stigende grad efterspørger el. Derfor er det oplagt at vise vores svar på elektriske biler frem for vores kunder, forhandlernetværk og andre interesserede for første gang. Der er simpelthen tale om en nordisk premiere, siger Kåre Neergaard, der er Business Line Manager Light, Medium & Heavy Trucks hos Iveco North Europe og Baltics.Selvom de to batteridrevne biler blev lanceret nogenlunde samtidig, og begge kører på el, henvender de sig til forskellige målgrupper med forskellige udfordringer.- De to biler tjener jo det samme slutmål. De giver begge kunderne den elektriske bil uden at gå på kompromis med den kvalitet og komfort, som kunderne kender så godt fra Iveco. Samtidig tjener bilerne to meget forskellige kundegrupper og løser forskellige behov. Nu kan deltagerne på messen se vores el-løsninger i hver sin ende af vægten med egne øjne, siger Kåre Neergaard.Tidligere på måneden kunne Iveco annoncere, at de har indgået et større samarbejde med E.ON om ladeløsninger i Skandinavien. Energiselskabet skal assistere Iveco’s kunder med ladeløsninger til de elektriske biler. Derfor er E.ON også at finde på Iveco’s stand på Transportmessen, hvor de vil rådgive om infrastruktur og ladning.- Vi stiller med et stærkt hold af rådgivere inden for el-løsninger på messen. Både i form af vores samarbejdspartner, E.ON, men også vores Customer Service, der hjælper med spørgsmål om den nye elektriske generation af Iveco’er. Det er vores ansvar at være med til at starte dialoger og debatter om fremtidens elektriske transport mellem de forskellige aktører i branchen. Og det gør vi nu, siger Kåre Neergaard, der også vil være at finde på Herning Transportmesse på den grønne scene.