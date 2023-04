Transport med mindre CO2-belastning fylder på transportmesse

Søndag 2. april 2023 kl: 18:56

Af: Redaktionen Messecenterets Hal J3 bliver under Transport 2023 til en grøn hal, som danner rammerne om et stort konferenceprogram og en Grøn Transport udstilling.Der er lagt op til debat og indlæg om grøn omstilling i transportbranchen.Programmet er tilrettelagt i samarbejde med: Dansk e-Mobilitet, DTL - Danske Vognmænd, ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport, DI Transport, Danske Speditører, Danske Bilimportører, Dansk Persontransport og med flere.Interesserede kan se programmet for Transport 2023