Lastbilafdeling i Padborg har fået ny afdelingschef

Torsdag 30. marts 2023 kl: 15:30

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Steffen Villumsen, der bor i Vejen med sin hustru og to børn på fire og syv år, ser frem til at udvikle, drive og få afdelingen til at vokse i det sønderjyske sammen med kollegerne og lære kunderne at kende.Og så glæder Steffen Villumsen sig til at følge med i, hvad der sker i udviklingen af alternative drivmidler.Når afdelingschefen ikke er på arbejde, bruger han tiden på at være sammen med familien og gode venner, lave god mad, renovere boligen, arbejde i haven og læse gode bøger.