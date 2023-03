Flere og flere vognmænd holder kontakten på farten med en app

Tirsdag 28. marts 2023 kl: 21:17

En rodebutik af software og sociale medier



Af: Redaktionen Baggrunden er rodet - beskeder fra chefen når aldrig frem, eller bliver besvaret - eller kollegaer, man aldrig har mødt. Det har fået flere vognmænd rundt i Danmark til at tage SaaS (Software-as-a-Service) værktøjer i brug for at professionalisere kommunikationen internt. Det erfarer virksomheden Ziik.io, der har udviklet et app-baseret intranet til virksomheder med medarbejdere på farten.- Inden for det seneste års tid har vi indgået partnerskaber med så mange danske vognmænd, at flere tusind chauffører i dag bruger det intranet, vi har udviklet i Ziik.io, siger Martin Simonsen, der er medstifter af kommunikationsplatformen Ziik.io.- Og det er tydeligt for os, at de blandt andet tidligere har brugt email til kommunikation, men at det hverken har været optimalt for den koordinerende ledelse eller chaufførerne, fordi det er rodet. Vi har også flere kunder, der bruger os, da deres medarbejdere ikke alle taler samme sprog, så medarbejdere kan oversætte beskeder fra chefen direkte i vores app, siger han videre.En af de vognmænd, der har droppet kommunikation på mail til fordel for en kommunikationsplatform, er Sejer & Sønnichsen A/S. Her har man i flere år sendt information ud via mail, og det har i flere tilfælde vist sig at være en udfordring.- Da vi kommunikerede alt på mail, var det nemt at komme til at glemme at sætte nogle cc, og det skabte nogle ærgerlige situationer, hvor medarbejdere gik glip af information. I dag er jeg altid sikker på, at jeg får sendt information ud til samtlige chauffører, og jeg kan tilmed se, om de har læst mine beskeder eller ej, så jeg ved, hvis jeg skal følge op hos dem, siger Hans-Christian Sønnichsen.Samme beslutning har man truffet hos DFDS - Skive Køletransport, JJD og en række andre vognmænd, hvor man ledte efter en intranetløsning med en mobilapplikation, så chaufførerne kunne modtage information i realtid.Hos Ziik.io har man erfaret, at mange virksomheder organiserer sig på kryds og tværs med adskillige professionelle og private it-løsninger, som ikke taler sammen.- Mailen kører måske på gmail, mens bruges Skype til chat, Dropbox til fildeling og WhatsApp/Facebook til øvrig intern kommunikation. Jeg har talt med mange virksomheder, som erkender, at de er faldet i "Facebook-fælden". Det er den nemme og hurtige løsning for intern kommunikation, for den kender vi jo alle sammen. Men det er ikke en professionel løsning, og det giver store udfordringer med at skelne mellem privat og professionelt brug, og så lever det selvfølgelig heller ikke op til kravene omkring sikkerhed, siger Martin Simonsen og uddyber:- Derudover bryder mange sig ikke om at skulle være "venner" med chefen og kollegerne via de private platforme som Facebook.Ziik.io tilbyder en kommunikationsplatform, som kan implementeres i både små og store virksomheden indenfor få timer, så virksomhedens medarbejdere får mulighed for at kommunikere og får adgang til alt relevant information.