Fire-akslet forvogn er opbygget med kroghejs og kran

Fredag 24. marts 2023 kl: 11:53

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye Volvo FH750 8x4, der er med tridem-bogie, har en akselafstand på 4.300 mm og et førerhus, der er lakeret i Jørgensens Total Entreprise ApS' farve.Loglift 265Z-kranen er med to hydrauliske udskud, hvor den opnår rækkevidde på 9,5 meter. Den er leveret med siddenock, hvorfra chaufføren kan betjene den med Loglifts 2+2 styring med håndtag og pedaler.Bag kranen er monteret et Multilift 26Z-kroghejs med knæktårn. Det er udstyret med ilgang, hurtigtip og hovedcylinderbeskyttelse. Fra siddenock kan både krogarm og combilock betjenes.Kran og krog er lakeret i samme farve som førerhuset.Der er monteret lodret skørter i begge sider og vandret alu-dørk fra bagkanten af førerhuset til anden aksel.Jørgensens Total Entreprise ApS har hovedsæde i Aalborg og arbejder blandt andet med nedbrydning.