Motorvejsrasteplads får støjvold og flere p-pladser til lastbiler

Onsdag 22. marts 2023 kl: 15:51

Af: Redaktionen

Med det stigende antal lastbiler i Trekantområdet har der været rift om pladsen på rastepladsen Skærup Vest de senere år. Med de 52 nye pladser firedobler Vejdirektoratet kapaciteten på pladsen fra 17 til 69.









- Transportbranchen løfter vigtige samfundsopgaver, som vi alle er afhængige af hver eneste dag. Det stiller store krav til branchen, og derfor er det glædeligt, at vi kan bidrage til at gøre det nemmere for chaufførerne at finde en parkeringsplads, når de skal holde hvil. En firedobling af kapaciteten på Skærup Vest kan forhåbentlig mærkes hos chaufførerne, og så ser jeg frem til, at endnu flere parkeringspladser til lastbiler bliver klar i løbet af i år, siger transportminister Thomas Danielsen (V).









Støjvold giver nattero til lastbilchaufførerne

Mellem rasteplads Skærup Vest og motorvejen har Vejdirektoratet også etableret en fire meter høj støjvold, som både dæmper støjen på rastepladsen for de overnattede lastbilchauffører og afskærmer rastepladsen fra motorvejen.









For at afskærme de omkringliggende ejendommene mod lyset fra pladsen, er der også blevet anlagt en ekstra jordvold mod syd. Voldene er bygget op af den jord, der er blevet gravet væk i forbindelse med udvidelsen.









- Vi glæder os til at kunne byde mange flere lastbilchauffører velkommen på rastepladsen, der nu har det største antal p-pladser til lastbiler langs de danske motorveje. Det har været vigtigt for os at sikre, at det skal være trygt og behageligt at befinde sig på rastepladsen. Derfor har vi anlagt støjvolden, der skal minimere støjen for dem, der opholder sig i picnicområdet og for de lastbilchauffører, der skal overnatte, siger projektleder Charlotte Veiss-Pedersen fra Vejdirektoratet.









Hen over foråret vil Vejdirektoratet tilplante støjvolden med hjemmehørende arter med fokus på at skabe så stor biodiversitet som muligt.









Udvidelsen af rastepladsen ved Skærup Vest udspringer af ”Infrastrukturplan 2035”, hvor der er afsat en pulje på 65 millioner kroner til at øge parkeringsmulighederne på ni rastepladser langs motorvejsnettet.









Sidste år indviede Vejdirektoratet 17 nye parkeringspladser på rasteplads Øster Løgum Vest ved motorvej E45 i Sønderjylland, 12 ekstra på rasteplads Harte Nord ved motorvej E45 vest for Kolding og 20 nye på rasteplads Nørremark syd ved motorvej E45 for Horsens.





© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.