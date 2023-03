Britisk leasing-selskab bestiller 1.500 lastbiler - flest med dieselmotorer

Tirsdag 21. marts 2023 kl: 13:43

Af: Redaktionen Ordren består af en blanding af New Generation DAF XF og XG trækkere til langturstransport og tung transport samt DAF LF og DAF XD lastbiler med elektriske og med dieseldrevne drivlinjer til distributions- og erhvervssegmentet. Lastbilerne skal leveres over de næste tre år.Ordren inkluderer komplette DAF reparations- og vedligeholdelsespakker, og lastbilerne vil blive vedligeholdt via DAF's forhandlernetværk, der opererer fra over 130 steder i Storbritannien og Irland.I forbindelse med ordren fremhæver DAF, at virksomhedens nye XD og XF Electric lastbiler vil komme i produktion i løbet af foråret. Begge køretøjer bliver udstyret med Paccar e-motorer, som i kombination med modulopbyggede batteripakker kan give en rækkevidde uden emissioner på op til 500 kilometer. DAF's elektriske LF-serie kan give en rækkevidde på omkring 270 kilometer.