Energiselskab melder klar til messe i Herning

Tirsdag 21. marts 2023 kl: 13:32

En mere bæredygtig godstransport

Grønt regnskab og CO2-aftryk

Af: Redaktionen - Vi ønsker at være til stede, hvor vores kunder forventer at møde os, og vi er altid klar til en snak omkring deres forretning, hvad vi kan tilbyde dem, og om vores fælles vej videre i forhold til fremtidens energikilder, siger Henrik Dehn, der er markedschef for transportområdet i OK.- Derfor har vi som et nyt tiltag valgt at sætte ekstra fokus på e-mobilitet. Vi fremviser løsninger på AC-ladere til medarbejdere og gæster, men har også en DC-lader med for at vise, at vi også tager aktiv del i den grønne omstilling af den tunge transport, siger han videre.OK fremhæver, at transportbranchen er i gang med en stor udvikling. Den kollektive trafik er i dag langt fremme i omstillingen til eldrift, og der sker også meget, hvad angår den tunge transport.- Den grønne omstilling af den tunge transport er startet, og det gælder om at være med fra start. Vi ønsker at være en understøttende leverandør til vores kunder både nu og i fremtiden, og derfor er det vigtigt, at vi indgår i en god dialog med dem, siger Henrik Dehn og fortsætter:- Nogle få kunder har allerede købt deres første el-lastbil, og mange går med overvejelserne om det. Derfor ønsker vi at tage emnet op til messen for netop at være med i dialogen.Den bæredygtige udvikling stiller i dag højere krav til, hvordan virksomheder skal kunne dokumentere deres miljøbelastning og overvåge deres energiforbrug. Derfor sætter OK desuden fokus på grønt regnskab og energiovervågning til Transport 2023 i samarbejde med EnergiData A/S.- Det grønne regnskab er meget aktuelt, og transportvirksomhederne viser stor interesse for området og de tiltag, som vi i OK allerede har lanceret. Det samme gælder for energiovervågningen, som giver virksomhederne mulighed for ikke alene at holde øje med energiforbruget på deres lastbiler, men også på transportvirksomhedernes egen bygningsmasse, fremhæver Henrik Dehn.Transport 2023 finder sted i dagene torsdag 20. til lørdag 22. april i Messecenter Herning.