Nyt landsdækkende fjernbuskoncept vil få 160 afgange mellem 19 byer

Torsdag 16. marts 2023 kl: 12:10

Af: Redaktionen Vikingbus oplyser i forbindelse med lanceringen, at fjernbusnettet løbende vil blive udvidet med flere byer.Fleet vil med den tilhørende Fleet Bus-app tilbyde en strømlinet digital kundeoplevelse samt en moderne rejseoplevelse, der tager udgangspunkt i kundernes behov og deres ofte spontane adfærd. Derfor har Vikingbus med en fleksibel ruteplanlægning gjort det muligt for kunderne at være spontane ud fra et synspunkt om, at livets store og små øjeblikke ikke altid kan planlægges flere uger i forvejen.- Den største forskel på Fleet og de eksisterende fjernbusselskaber er, at vi kan tilbyde en fleksibilitet, der i høj grad passer til tiden. Så længe kunderne booker billet 24 timer inden afrejse, er de sikret en plads. Vi vil med andre ord give vores kunder noget af det, de efterspørger allermest - friheden til at være spontane og booke en billet til en konkurrencedygtig pris i sidste øjeblik, siger administrerende direktør i Vikingbus, Thomas Wandahl.