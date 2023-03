Transportorganisation er klar til transportmesse

Tirsdag 14. marts 2023 kl: 12:12

Af: Redaktionen ITD, der tæller cirka 700 medlemsvirksomheder og i år fejrer 75-års jubilæum, har store forventninger til Transport 2023, som organisationen ikke mindst bruger som mødested for medlemmer.

- Messen tiltrækker mange af vores medlemmer, og derfor er det naturligt for os at være på messen, når vi gerne vil være i løbende og tæt dialog med vores medlemmer, siger administrerende direktør i ITD, Stefan K. Schou, som fremhæver, at medlemmerne er eksperterne i deres egne forretninger, og at ITD's medarbejdere er fagspecialisterne, der er sat i verden for at hjælpe medlemmerne. Derfor glæder direktøren sig også til at vise nogle af de nye ting, som er på hylderne hos ITD.





Indlæg og aktiviteter

Af samme grund er der dagligt indlæg og aktiviteter på ITD's stand, som har til formål at klæde de besøgende på i forhold til såvel helt lavpraktiske gøremål som tidens mere diffuse udfordringer.





- Vi tager fat på en hel række emner og ser eksempelvis på, hvor vognmændene sender regninger for afgifter hen, hvordan de rekrutterer, og hvad de kan gøre i forhold til den grønne omstilling, forklarer Stefan K. Schou.





Desuden byder ITD ind med oplæg om hverdagens grønne omstilling på messens Grøn Transport-konference.





















Transport 2023 finder sted i MCH Messecenter Herning 20.-22. marts.









