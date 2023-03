Færdselsstyrelsen inviterer til dialogmøde om forsøgsordninger for selvkørende transportmidler

Torsdag 9. marts 2023 kl: 23:23

Forsøgsordningen for selvkørende motorkøretøjer

Forsøgsordningen for selvkørende enheder

Første forsøg med selvkørende enheder i Danmark

Forslag til nye forsøgsordninger

Af: Redaktionen På mødet kan man få viden, netværke og bidrage til dialogen om selvkørende transportmidler.Dialogmødet er opdelt i fire temaer:Dagen er inklusiv frokost, hvor man har mulighed for at netværke.Information om de fire temaer:Forsøgsordningen for selvkørende motorkøretøjer er blevet evalueret og Transportministeriet har publiceret Vejdirektoratets og Færdselsstyrelsens rapport om evaluering af forsøgsordningen.Vejdirektoratet vil på mødet præsentere resultatet af evalueringen. Desuden vil Færdselsstyrelsen præsentere den nye EU-forordning om EU-typegodkendelse af selvkørende køretøjer.Færdselsstyrelsen præsenterer forsøgsordningen for selvkørende enheder, og inviterer herefter til en dialog om den nuværende forsøgsordnings anvendelsesområde, mulige begrænsninger og andre aktuelle problemstillinger.Første tilladelse til forsøg med selvkørende enheder i Danmark er blevet tildelt Aarhus Kommune i 2022. På mødet præsenterer Århus Kommune forsøget og ansøgningsprocessen forud for godkendelsen.Forslag til nye forsøgsordninger om fremtidens køretøjer bliver drøftet i åben dialog.Tilmelding senest mandag 13. marts.Interesserede kan tilmelde sig dialogmødet ved at sende navn samt navn og CVR på ens organisation til info(a)fstyr.dk og frsr(a)fstyr.dk cc med henvisning til 2022-290388.Deadline for tilmelding er mandag 13. marts af hensyn til forplejning. Har man spørgsmål, er man velkommen til at skrive til Frank Schack Rasmussen på frsr(a)fstyr.dkDialogmødet holdes onsdag 22. marts klokken 9.30 til 14.30 på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28 i Middelfart.