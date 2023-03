Tysk el-lastbil kommer på messe i Danmark

Mandag 6. marts 2023 kl: 12:47

Lastbiler og varebiler med dieselmotorer er også med

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Med den nye eTruck og den præmierede eBus, står MAN stærkt, når det gælder det samlede CO2-aftryk.Transport 2023 bliver den første messe siden verdenspremieren på IAA- messen i Hannover sidste efterår, hvor MAN viser sin nye batteri-elektriske MAN eTruck frem for et større publikum.- Det er lidt af et scoop, at det er lykkedes os at få vores nye MAN eTruck med på transportmessen i Herning. Vi glæder os til at vise vores nutid og fremtid i én og samme lastbil til vores mange interesserede kunder, siger Malte Kauert, der er MAN Danmarks administrerende direktør.Selvom fremtiden handler om elektrisk drift, så har MAN også dieselbiler med på messen. MAN har igennem de senere år haft travlt med at forny og opdatere sit lastbilsprogram og viser et udsnit af den sidste nye teknologi, når det kommer til sikkerheds- og komfortdetaljer. MAN OptiView, som er MANs helt nyudviklede spejlfrie koncept, vil blive demonstreret for interesserede på messen.MAN har som totalleverandør af køretøjer til det professionelle marked helt bevidst valgt at samle både lastbiler, varebiler og busser på samme stand.- Vi ønsker at være de professionelles kunders valg. Med vores ”lastbils-DNA” med i bagagen er vi vant til at rådgive vores mange erhvervskunder. Vi kender deres behov og er vant til at klare enhver opbygning, som kunderne måtte have behov for. Med vores MAN TGE har vi et Premium produkt, som allerede nu er godt kendt i markedet. For os er det kun naturligt at stå sammen med vores Truck-kolleger, og dermed fremstå som ét samlet kollektiv, når det kommer til kontakt til vores mange erhvervskunder, siger MANs varebilschef, Nicolai Sperling.På varebilssiden viser MAN forskellige kundeopbyggede varebiler, heriblandt en baghjulstrukket version, der må trække en 3,5 tons trailer.Når det gælder persontransport kører MAN til Herning med en MAN Lions City E, som er blevet kåret som "Bus of the Year 2023", er allerede i operation i Storkøbenhavn og Jylland, og flere busser er på vej til at blive leveret i 2023.De seneste mange års udvikling inden for it og mobilitet betyder, at digitale løsninger er en del af paletten hos de forskellige leverandører af busser, lastbiler og varebiler. Her har MAN gennem de seneste år oprustet voldsomt, når det kommer til digitale hjælpepakker, som skal gøre livet lettere for både vognmænd og chauffører.MAN Digital Service vil derfor få en central rolle på MAN's stand i Hal D på Transport 2023. MANs Digital Service specialister vil på messen med intuitive systemer og vise alle interesserede, hvad MAN kan tilbyde kunderne af hjælpepakker, som skal gøre hverdagen på landevejene lettere og samtidig sikre en mere økonomisk kørsel.