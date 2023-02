Speditionsfirma i Målev har fået to ny tre-akslede gardintrailere i flåden

Fredag 17. februar 2023 kl: 12:47

Chassis-opbygning:

Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

To gummirampuffere og en gummiramliste bagerst

Gardin-opbygning:

Skydetag med 70 procents åbning monteret på kraftige forbukkede alu-vanger

2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood imellem

9.000 kg TÜV-godkendt pladebund

Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmæk

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

2 x 13 stk. surringsringe i kantskinner

Af: Redaktionen Om de to nye tre-akslede Kel-Berg trailere:Kel-Berg trailerne er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Trailerne er XL-godkendte og har en tilladt totalvægt på 38.000 kg.







De nye Kel-Berg maxi flexi gardintrailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Om Nordcarrier A/S:

Nordcarrier A/S råder over godt 50 lastbiler og kører 20 rundrejser dagligt til de største danske byer. Nordcarrier A/S, der også beskæftiger sig også med international transporthar, har separate lagre strategisk placeret i Hinnerup ved Aarhus og Taulov ved Fredericia.





