Fire trailere med to aksler er hentet til Haderslev

Fredag 3. februar 2023 kl: 11:08

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Gardin-opbygning:

Skydetag med 90 procents åbning monteret på kraftige forbukkede alu-vanger

Zepro lift på 2.500 kg med 2.400 mm liftplade

Pladebund, der er TÜV godkendt til 9.000 kg

Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmæk

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

Plads for 34 europaller

Af: Redaktionen Om de nye trailere:Kel-Berg trailerne er leveret med to ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Trailerne er XL-godkendtr og har en tilladt totalvægt på 34.000 kg.De nye gardintrailere er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.König Kurér & Transport A/S blev etableret i 1993 med fokus på kurértransport. Virksomheden blev udvidet i 2008 og omfatter i dag kurér-kørsel, godstransport og distribution. Derudover driver virksomheden også et lagerhotel med kort/langtids opbevaring i isolerede og tempererede haller.