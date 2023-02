Familiebillet giver transport til oplevelser i Midtjylland

Torsdag 2. februar 2023 kl: 13:45

Af: Redaktionen

Skolernes vinterferie nærmer sig. I mange familier er der varslet fridage, hygge og gode oplevelser. En tur med bus eller letbane kan være en oplevelse i sig selv for mange børn, men busser, lokale tog og letbanetog kører også til mange spændende destinationer i Aarhus og Midtjylland. Med en familiebillet vil Midttrafik gøre det nemt at komme afsted.









Familiebilletten til Uge 7 giver to voksne og fire børn under 12 år mulighed for at rejse ubegrænset i hele Aarhus en hel dag for 98 kroner og i hele Midtjylland for 198 kroner.









Familiebilletten kan kun købes i vinterferien fra fredag 10. februar til mandag 20. februar 2023.









Fakta om Familiebilletten:





Familiebillet Aarhus





Pris: 98 kr. for 2 voksne og 4 børn

Rejs ubegrænset i hele Aarhus Kommune (zone 301-313)

Billetten gælder for 2 voksne/pensionister og 4 børn under 12 år

Billetten gælder til kl. 23.59 den dag, hvor den er købt

Billetten gælder til busser og Letbanen. Den kan ikke bruges i DSB og Arriva tog samt i lufthavnsbusser

Billetten kan kun købes i vinterferien fra fredag 10. - mandag 20. februar 2023





Familiebillet Midtjylland





Pris: 198 kr. for 2 voksne og 4 børn





Rejs ubegrænset i hele Region Midtjylland

Billetten gælder for 2 voksne/pensionister og 4 børn under 12 år

Billetten gælder til kl. 23.59 den dag, hvor den er købt

Billetten gælder til busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner. Den kan ikke bruges i DSB og Arriva tog samt i lufthavnsbusser

Billetten kan kun købes i uge 7 fra fredag 10. - mandag 20. februar 2023





Familiebilletten kan købes i Midttrafik app eller i Midttrafik webshop





Billetter fra webshoppen kan enten printes eller vises på telefon.





