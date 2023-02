Sjællandsk vognmand har fået en fire-akslet bil fra hele Danmark

Torsdag 2. februar 2023 kl: 10:26

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede Scania R 770 med tripple-bogie er solgt af lastbilsælger Lars Pedersen hos Stiholt i Thisted i Nordjylland, opbygget hos Fyns Karosseribyg i Odense på Midtfyn, malet i rødt og hvidt, og skal køre i Storkøbenhavns-området på Østsjælland.Bag det firmanavnet Brdr. A. R. Transport & Handel ApS står to vognmandsbrødre, Aksel og Rasmus Aadgaard Larsen, der kører i hver sin lastbil, mens en lille håndfuld chauffører kører i virksomhedens øvrige fire lastbiler. Det er Aksel Aadgaard Larsen, der i denne omgang har fået ny bil, der er opbygget hos Fyns Karosseribyg med en Palfinger PK29.502 TEC7-kran, et Meiller RS26.60 TSK kroghejs samt et VBG kærretræk til en tre-akslet overføringskærre fra Kel- Bberg, som bliver leveret om kort tid.Bilen skal især anvendes til traditionelle kran-grabopgaver for eksempelvis vandforsynings- og spildevandsselskabet Novafos, der ejes af ni kommuner i Storkøbenhavn.- Jeg har valgt en ”old-school”-stil til R 770’eren med fladt tag på sovekabineførerhuset, ”gammeldags” tagbagagebærer med lysskilt forrest samt solskærm fra den klassiske Scania Streamline 3-serie, fortæller Aksel Aadgaard Larsen.- Og så har den selvfølgelig fået udvendige tryklufthorn, et par Michelin-mænd og et par små, frække markeringslygter lige over sidespejlene med hvidt lys fremad og rødt lys bagud fra Scanias 2/3-serie, tilføjer han.Efter levering af chassiset til Fyns Karosseribyg og opbygning med kran, hejs, værktøjskasser og bagende blev bilen kørt til maler hos OJ Autolak i Odense og derfra til FL Buur i Vrå for knappolstring til den store guldmedalje. Stiholt i Thisted har stået for slutklargøring inden levering samt udarbejdelse af en serviceaftale i samarbejde med Scania Danmark i Ishøj.