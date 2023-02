Højsæson for ferieplanlægning kulminerede på ny rejsefestival

Onsdag 1. februar 2023 kl: 10:07

Af: Redaktionen Den sidste søndag i januar blev Aalborg Rejsefestival 2023 afviklet i Aalborg Lufthavn for første gang - med over 10.000 besøgende i løbet af dagen. Ledelsen i Aalborg Lufthavn peger på, at rejsefestivallen oversteg alle forventninger og var en stor succes. Der var samtidig stor tilfredshed fra de forskellige udstillere, der blandt andet kunne sætte fokus på sommerens rejser og rutenyheder.



- Vi er blæst bagover af den store opbakning, vi har oplevet til Aalborg Rejsefestival. Det var en dag med fart på, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra besøgende og udstillere, der ser frem til næste års Aalborg Rejsefestival. Allerede nu, kan vi vist godt love, at det bliver aktuelt, hvor en udvidelse af rammerne for dagen er på tegnebrættet, siger direktør i Aalborg Lufthavn, Niels Hemmingsen.













