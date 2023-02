Dansk fagforening indgår overenskomst med Ryanair-selskab

Tirsdag 31. januar 2023 kl: 10:15

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Efter lange og svære forhandlinger er det lykkedes Dansk Metal at indgå aftale med Malta Air om overenskomst for selskabets flyvende personale. Selskabet har hidtil fløjet fra Billund uden overenskomst i Danmark.- Det er en stor sejr for fagbevægelsen i Danmark, at det er lykkedes at lave en overenskomst med Ryanair's datterselskab. De har hidtil fløjet uden overenskomst. Nu får de ansatte ordnede forhold, og vi løfter deres lønninger markant, siger Keld Bækkelund Hansen, der er forhandlingschef i Dansk Metal.Der er både lavet aftaler for piloter og for kabinepersonalet. Overenskomsten med piloterne er helt på plads. Den overordnede aftale - på engelsk kaldet ”corner stone agreement” - for kabinepersonalet er også på plads og underskrevet - det er kun den sidste tekst, der mangler.- Vores opgave som fagforening er at sikre alle vores medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår. Det gør vi nu i Ryanair. Det er klassisk fagforeningsarbejde, der har gjort det muligt at indgå en overenskomst. Det er den danske model, når den er bedst, siger Keld Bækkelund Hansen.Overenskomsten løber frem til 1. april 2026 for piloterne og 1. april 2025 for kabinepersonalet.