Østjysk lufthavn har hentet hjælp i Belgien

Tirsdag 31. januar 2023 kl: 09:54

Maarten Coremann tiltrådte stillingen som Route Development Manager i Aarhus Airport i januar.

Af: Redaktionen Med ansættelsen af Maarten Coremann som ny Route Development Manager gearer Aarhus Airport op for samarbejdet med eksisterende og nye flyselskaber for at udbygge antallet af ruter og destinationer fra den østjyske lufthavn.I Belgien har Maarten Cooreman gennem de seneste syv år været Head of Aviation Development hos rejsekoncernen TUI. Med sig har Maarten en bred luftfartserfaring og en dyb indsigt i såvel business- som leisurerejser. I sin nye stilling som ruteudvikler skal Maarten Cooreman bidrage til at videreudvikle Aarhus Airport's kommercielle potentiale, tiltrække nye ruter og sikre fortsat vækst i flyaktiviteten.David Surley, der er Senior Director Route Development & Marketing Airline Relations, glæder sig til at få en international ressourceindsprøjtning til ruteudviklingsteamet i Aarhus Airport.- Vi er meget glade for, at Maarten har valgt at slutte sig til Team AAR. Han har været en integreret del af TUI-koncernen i en årrække, og hans solide rejse- og luftfartskompetencer er et stort aktiv for lufthavnens fremtidige udvikling. Vi har i de senere år tiltrukket adskillige nye luftfartspartnere og ruter samt udvidet kapaciteten væsentligt. Maarten vil være en central del af vores fortsatte forretningsudvikling - ikke mindst op imod 2024, hvor Aarhus er værtsby for Routes Europe, der er verdens næststørste luftfartskonference, siger David Surley.Maarten Coremann tiltrådte stillingen som Route Development Manager i Aarhus Airport i januar.