Fire ud af fem varebiler udløse sager hos politiet

VAREBILKONTROL VED GREVE:

Fredag 27. januar 2023 kl: 13:31



Manglende anmeldelse til firmakørsel eller medbragt dokumentation: 9

Manglende navn eller CVR nummer på varebil: 12

Kørsel uden tilladelse: 5

Ej medbragt tilladelse: 3

Ej medbragt lejekontrakt: 5

Overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen: 2

Kørsel i frakendelsestiden: 2

Manglende varebilschaufføruddannelse: 6

Overlæs: 9

Fejl og mangler: 3

Manglende installation af takograf: 2

Udledning af for mange emisioner: 1



- Varebiler har desværre en stor rolle i uheldsstatistikken. Virksomhederne har et stort ansvar for at overholde reglerne og sørge for, at uddannelse og sikkerhed er i orden. Kontrollen viser, at det et område, der fortsat er behov for at holde fokus på siger, Thomas Tarpgaard, der er vicepolitiinspektør i Færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi.





Det samlede resultat af politikontrollen blev:- Varebiler har desværre en stor rolle i uheldsstatistikken. Virksomhederne har et stort ansvar for at overholde reglerne og sørge for, at uddannelse og sikkerhed er i orden. Kontrollen viser, at det et område, der fortsat er behov for at holde fokus på siger, Thomas Tarpgaard, der er vicepolitiinspektør i Færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Af: Redaktionen Tungvognscenter Øst (TCØ) afholdt torsdag en kontrol ved Karlslunde Rasteplads Øst på Motorvej E20 - Køge Bugt Motorvejen - ved Greve med særligt fokus på varebiler. Med til kontrollen var Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen og Rådet for Sikker Trafik.Ved kontrollen stoppede politiet 55 køretøjer og måtte i 41 tilfælde have bødeblokken frem. På nogle af varebilerne var der flere sager. Det var især uddannelse, tilladelser og dokumentationen som haltede, men også kørsel med overlæs fyldte en del i sagsbunken.En varebil blev målt til at udlede for mange emissioner, hvilket betyder, at den forurener mere end tilladt. Køretøjet skal nu undersøges nærmere for at afklare årsagen, hvorefter den skal på værksted og gøres lovlig, før den igen må komme ud at køre.Varebilerne blev vinket ind på rastepladsen af færdselspatruljerne, men ikke alle var lige interesserede i at medvirke til kontrollen. En chauffør af en varebil forsøgte at undgå kontrollen, men blev fundet af en patrulje, da han gemte sig på en parkeringsplads. Det viste sig, at han var frakendt sit kørekort, ikke havde vognmandstilladelse og ikke havde uddannelsesbevis til at køre som chauffør i varebilen.

Sort arbejde og flyttefirma uden momsregistrering

Skattestyrelsen kontrollerede under aktionen i alt 37 varebiler og talt med 41 ansatte og virksomhedsejere. Kontrollerne havde især fokus på sort arbejde blandt chauffører og virksomheder.







- Under kontrollerne mødte vi en virksomhed, der havde fået frataget sin momsregistrering og registrering for ansatte, men helt tydeligt drev flyttevirksomhed med to ansatte bag rattet. Dem skal vi nu have set nærmere på. Vi talte derudover med en del chauffører, der enten var på kontanthjælp, havde første arbejdsdag eller bare hjalp til. Det er for os en indikation på, at der kan foregå sort arbejde. 14 virksomheder vil derfor blive pålagt fremover at føre en digital logbog over virksomhedens ansatte, siger Preben Buchholtz, der er underdirektør i Skattestyrelsen.







En digital logbog betyder, at virksomheden skal føre en opdateret digital liste over medarbejdere og deres arbejdstid. Konstaterer Skattestyrelsen under en kontrol, at der er medarbejdere, der ikke er registreret i den digitale logbog, kan det koste virksomheden en bøde.





© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.