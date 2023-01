- Der er ingen alternativer til en udvidelse af Aarhus Havn

BRANCEORGANISATION:

Fredag 27. januar 2023 kl: 11:00

Af: Redaktionen - Virksomhederne på Aarhus Havn mangler plads, og de har brug for sikkerhed for, at der også i fremtiden er plads til dem på havnen. Derfor hilser vi analysen velkommen. Det er et solidt stykke arbejde, siger Karsten Lauritzen.

Hovedanalysen er udført af det uvildige konsulentfirma HBS Economics, efter ønske fra byrådet i Aarhus.







Tørhavnen kan være et godt supplement, men kan ikke erstatte en havneudvidelse. Bedre udnyttelse af havnearealerne og samarbejde med andre havne er kun mindre supplementer. Den mindre havneudvidelse kan slet ikke bruges.



Og hvis de tre første forslag anvendes i kombination bliver den samlede effekt mindre. Desuden er forslagene både dyrere og mere klimabelastende pr. hektar areal, end forslaget om at udvide Aarhus Havn.

- Selv om resultaterne måske ikke er så overraskende for os og andre folk med erfaring fra havnebranchen, må vi alligevel sige, at den omfattende borgerinddragelse har været berigende for processen, siger Karsten Lauritzen og fortsætter:- På baggrund af forskellige borgerforslag besluttede byrådet at få en uvildig vurdering af de fire alternativer. Det har man fået. Nu kan vi så konstatere, at forslagene ikke kan erstatte en havneudvidelse. Dermed har byrådet et fuldt oplyst grundlag at træffe sin beslutning på. Det ser vi frem til. For erhvervslivet i Aarhus og i resten af Danmark har et presserende behov for en udvidelse af Aarhus Havn, så virksomhederne kan investere, skabe flere arbejdspladser og fremme den grønne omstilling.Interesserede kan se beslutningsgrundlaget