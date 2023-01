Politiet på Midt- og Vestsjælland beslaglagde sidste år over 300 biler

Af: Redaktionen Spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet på over to promille var grundlaget i 36 af sagerne om vanvidskørsel, mens hastighedsovertrædelser på over 100 procent over den tilladte hastighed var baggrunden i 13 sager. I en enkelt sag kunne kørslen i et motorkøretøj anses som særlig hensynsløst.- Politiet har fokus på at gribe ind over for de bilister, der har optrådt uansvarligt eller hensynsløst i trafikken, hvilket de mange beslaglæggelser i disse sager om vanvidskørsel viser, siger vicepolitiinspektør Thomas Tarpgaard fra Færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi.De øvrige beslaglæggelser uden for reglerne om vanvidskørsel var typisk i tilfælde med gentagne kørsler uden at have erhvervet et kørekort, eller ved frakendelse af kørekortet.- Vi tager bilerne fra dem som et middel blandt flere til at holde de farligste bilister væk fra vejene. Hvis man vælger at se stort på Færdselslovens regler, så risikerer man altså, at man får bilen beslaglagt, siger vicepolitiinspektør Thomas Tarpgaard.Oven i antallet af beslaglagte motorkøretøjer kommer også et mindre antal sager om vanvidskørsel på knallert. Disse sager omfatter typisk spirituskørsel på knallert med en alkoholkoncentration i blodet på over to promille.De skærpede regler med flere muligheder for beslaglæggelser af køretøjer i forbindelse med vanvidskørsel trådte i kraft den 31. marts 2021. Reglen om beslaglæggelse af et køretøj i sager om spirituskørsel med en promille over to samt efter gentagne kørsler uden førerret har været gældende i længere tid.