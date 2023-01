Mælken til Mammen bliver trukket med friske franske heste

Onsdag 25. januar 2023 kl: 10:21

Af: Redaktionen De to tre-akslede trækkere er nummer to og tre i rækken af Renault Trucks-lastbiler hos Mammen Mejerierne.De to nye trækkere er Renault Trucks T-pushertrækkere med 520 hk motor, styrbar mellemaksel og fuld luftaffjedring.De er blandt andet udstyret med ACC fartpilot, Roadpad+ med kameraindgang, luksusførerstol samt læderpakke. Herudover er de udstyret med rød natbelysning i kabinen og LED arbejdslys.Bilerne er opbygget med dørk samt hydraulikanlæg og klargjort hos Volvo Truck Center Viborg.Lars Herslund, Volvo Truck Center Viborg, har stået for salg og levering.