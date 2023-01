Vejen er billigere og bedre end forventet

EVALUERING AF MOTORVEJSBYGGERI I VESTJYLLAND:

Mandag 23. januar 2023 kl: 11:05

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den fuldt udbyggede motorvej mellem Holstebro og Herning betyder, at man som bilist kan tilbagelægge strækning mellem de to byer på 17 minutter mod 31 minutter tidligere. Det giver ifølge den nye evaluering fra Vejdirektoratet en årlig tidsbesparelse på 1,3 millioner timer.Prisen for motorvejen er også blevet væsentligt lavere end forudsat, og samlet set giver det en samfundsøkonomisk forretning på 11,1 procent mod de forventede 5,1 procent.- Det er glædeligt, når vi lykkes med at gennemføre store infrastrukturprojekter, der både er til gavn for mange og kommer i mål til tiden. I det her tilfælde endda til en noget lavere pris, end forventet, siger transportminister Thomas Danielsen (V), der stammer fra Holstebro.Hver dag er der omkring 20.000 køretøjer på strækningen. En stor del af trafikken fra den gamle hovedvej er flyttet, så godt 80 procent af trafikken mellem Herning og Holstebro nu kører på motorvejen,Prisen på motorvejen blev omkring 2,5 milliarder kroner, hvilket er cirka en milliard billigere end forventet. Årsagen er primært, at projektbevillingen blev fastlagt i en periode, hvor markedet var præget af relativt høje priser, og projektet blev udført, inden de seneste års prisstigninger satte ind. Licitationen førte til lavere priser end forventet og dermed lavere omkostninger.