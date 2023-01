Passagerer er blevet mere tilfredse med Bornholmslinjen

Tirsdag 17. januar 2023 kl: 03:19

Analysen måler på fem kategorier:

Den samlede oplevelse

Personlig betjening

Rengøring

Adgang til færgen

Information og billetkøb

Af: Redaktionen Når turen går til eller fra Bornholm, rejser mange med færgen mellem Ystad og Rønne eller Køge og Rønne. Og den tur er der generelt stor tilfredshed med, viser tilfredshedsundersøgelsen for højsæsonen 2022.Samlet set giver de rejsende deres tur med færgerne på de to ruter til og fra Bornholm en gennemsnitlig karakter på 4,1 ud af fem, hvilket er en stigning på 0,1 i forhold til 2021.De rejsende på ruten mellem Rønne og Køge giver 4,2 i karaktergennemsnit.- Færgerne er den primære transportform til og fra Bornholm, og det er vigtigt, at passagererne er tilfredse med det tilbud, de har. Derfor er det godt at se, at passagerernes tilfredshed er høj og endda er steget i forhold til sidste år, siger transportminister Thomas Danielsen (V).Analysen er foretaget af Analyse Danmark for Molslinjen A/S, der driver færgefarten til og fra Bornholm. Analysen, der en del af Transportministeriets kontraktopfølgning med Molslinjen A/S, udarbejdes på baggrund af spørgeskemaer, som 7.008 passagerer har udfyldt i perioden 2. juli til 5. august 2022.I forhold til højsæsonen 2021 er der inden for stort alle kategorier sket en stigning i tilfredsheden blandt passagererne.Også set i forhold til lavsæsonen 2022 er der samlet set en stigning i tilfredsheden inden for alle fem kategorier i undersøgelsen for højsæsonen 2022.Interesserede kan se "Kundetilfredshed Bornholmslinjen - Højsæson 2022"