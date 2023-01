Mand havde fire kg kokain i bagagen

Onsdag 11. januar 2023 kl: 13:26

Af: Redaktionen En scanning af den rejsendes bagage viste, at der fordelt i to kufferter var i alt 4,1 kg kokain. Den rejsende oplyste, at han havde fået kufferterne af en ven, men ellers intet kendte til dem. Manden blev herefter anholdt af politiet.- Vi finder med jævne mellemrum kokain i de rejsendes bagage. Der er et stort marked for narkotika af denne type, og derfor holder vi et skarpt øje på rejsende, der vækker mistanke om smugling, siger Mette Helmundt, der er funktionsleder i Toldstyrelsen.Hun peger på, at kontrollen foregår i et tæt samarbejde med politiet i lufthavnen.Toldstyrelsen finder narkotika i både flydende og i fast form i alle typer varer og transportmidler - hos rejsende i lufthavne til containere på anløbne skibe i havne og i postpakker i landets postcentre.I første halvår 2022 tilbageholdt Toldstyrelsen over 600 kg narkotika på grænsen - herunder 41 kg kokain.Toldstyrelsen har overdraget den aktuelle sag til Københavns Politi for videre efterforskning.