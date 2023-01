Godsomsætningen i østjysk havn er steget med 30 procent over 10 år

Tirsdag 10. januar 2023 kl: 13:44

Af: Redaktionen

I 2022 kunne Aarhus Havn notere en samlet fremgang for både containere og massegods på 9 procent sammenlignet med 2021.





Fremgangen i godsmængder, der sendes over kaj på Aarhus Havn, sker i et år, der har været præget af store ændringer og usikkerhed på de globale markeder.





Havnedirektør Thomas Haber Borch, der ser en tendens til, at skibstransporten vinder markedsandele, peger på, at 2022 på mange måder var et specielt år. Samtidig med, at der skete store uforudsete ting i verden, oplevede havnens folk, at flere virksomheder sendte større mængder gods via Aarhus Havn.





- Det er jeg selvfølgelig enormt glad for. Det betyder nemlig fremgang, udvikling og arbejdspladser i Aarhus, Østjylland og hele Danmark, siger Thomas Haber Borch.





Fremgangen i Aarhus Havn skyldes blandt andet, at skibstransporten til Aarhus vinder markedsandele i forhold til for eksempel transport med lastbil fra Hamborg. Det er en gevinst for klimaet, da skibstransporten er den mest bæredygtige transportform.





Over de seneste 10 år har Aarhus Havn haft en fremgang i den samlede godsomsætning på over 30 procent. I 2022 blev der sendt samlet 11.047.351 millioner ton og et antal containere, der svarede til 759.000 teu over kaj. Det er den største godsomsætning i fjorten år og den hidtil største containeromsætning.





Her på transportnyhederne.dk har vi set tilbage i arkivet til de første år med transportnyheder på nettet. Her kan vi se, at containeromsætningen i Aarhus var på 403.000 teu i 2002.





Fremgang presser kapaciteten

Der har længe været pladsmangel på Aarhus Havn. Den store fremgang i godsmængderne presser da også kapaciteten på havnen til et niveau, der ikke er set før.





- Fremgangen understreger Aarhus Havn's rolle i ikke bare Danmark, men i hele verden. Vi er en central del af den nationale og internationale infrastruktur, og vi skal hele tiden sikre danskernes forsyning, og at danske virksomheder har de bedste og mest effektive forbindelser til verden. Men fremgangen presser kapaciteten på et niveau, vi ikke har set før, og behovet for mere areal har nok aldrig været større, påpeger Thomas Haber Borch.





Det nye år bliver usikkert

Havnedirektøren fremhæver i forbindelse med 2022-tallene, at 2023 tegner til at blive et usikkert år, hvor krigen i Ukraine kommer til at sætte sine spor. Derfor er Thomas Haber Borch mere afdæmpet i forventningerne til godsomsætningen på havnen i 2023.





- Vi har haft en meget markant fremgang i godsomsætningen over flere år. Også større end vi og flere analyser havde forventet. Det er klart, at når verden omkring os er præget af så stor usikkerhed, som i øjeblikket, så kommer billedet i 2023 formentlig til at være et andet. Vi forventer derfor ikke, at fremgangen bliver så markant som tidligere, men i stedet aftager i 2023, siger han.









Udvikling i godsomsætning på Aarhus Havn seneste 10 år År Godsomsætning (ton) 2012 8.483.000 2013 8.212.000 2014 7.753.000 2015 7.881.000 2016 8.224.708 2017 8.628.163 2018 8.802.207 2019 8.943.490 2020 9.247.665 2021 10.136.225 2022 11.047.351

(Kilde: Aarhus Havn)

