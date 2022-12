- Slamsugeren kom ikke til at køre alene

Tirsdag 27. december 2022 kl: 21:14

Af: Redaktionen Stæten A/S er en lille, men alsidig slamsuger- og vognmandsforretning i Frederikshavn, der blandt andet tilbyder slamsugning, kloakservice, containerudlejning, transport af sten, grus og jord samt kranarbejde i Frederikshavn, Skagen, Sæby og omegn samt afstikkere til resten af Danmark.

14.000 liter beholder

Spulepumpe KD 718G med 333 l/min. kapacitet ved 170 bar

Spuletromler med henholdsvis 200 meter 1” slange, 80 meter ¾” slange og 60 meter ½” slange

9 kW oliefyr for frostsikring af spulepumpekreds

Vakuumpumpe CVS 1300 med 21.667 l/min. kapacitet samt transporttromle med 50 meter 3” slange

Åkerstrøm fjernbetjening

Sugekassette 4” med løft, teleskop og separat udsving

Stæten A/S blev grundlagt i 1960 og ejes i dag af Jan Jensen, der er tredie generation i virksomheden. Den er opkaldt efter den landbrugsejendom godt fire kilometer fra Frederikshavn, hvor den blev etableret. Jan Jensen har ejet Stæten A/S siden 1992 og repræsenterer ca. 35 års erfaring indenfor vognmands- og slamsugningsbranchen - først som chauffør og senere direktør og chauffør.Den nye Scania er - lige som den, Stiholt leverede for godt et par år siden - en fire-akslet G 500 B8x4*4 - en forvogn med tandembogie samt styrbar og løftbar støtteaksel bag trækakslerne.Af hensyn til både ergonomi og komfort er den specificeret med et CG17N-førerhus, der er placeret så lavt på chassiset, at det giver nem ind- og udstigning, men samtidig er det så rummeligt, at det giver god komfort og plads til chaufførens udstyr og ejendele. Bilen er leveret i såkaldt XT-udgave med Scania's ekstra robuste front til entreprenørkørsel med blandt andet beskyttelsesplade under motoren, ekstra kraftig stålkofanger, beskyttelsesgitter foran LED-forlygterne samt ekstra hårdføre sidespejle.- Det er min trofaste og dygtige chauffør, Morten Thomsen, der har fået den nye bil. Han har snart været hos mig i 20 år, og når det gælder opbygningen, har han haft stor indflydelse på indretningen. Det er mig, der har bestemt, at det skal være en Scania (lige som mine fem andre lastbiler), men det er Morten vist også godt tilfreds med, siger Jan Jensen.Den nye Scania erstatter en omkring seks år gammel slamsuger, som Bucher Municipal har taget i bytte. Egentlig ville Jan Jensen have beholdt den og udvidet fra to til tre slamsugere med den nye, men det er ifølge vognmanden meget svært at skaffe stabile slamsugerchauffører.- Der er jo ingen idé at have en slamsuger stående, når man ikke kan skaffe en chauffør til den. Det er mere en livsstil end et job at køre slamsuger, så vi må klare os med de to, vi har nu, siger Jan Jensen.Den nye bil er opbygget hos Bucher Municipal Nordics - tidligereJ. Hvidtved Larsen - i Silkeborg med et FlexLine C140 slamsugeraggregat med eksempelvis:Jan Jensen har - lige som til den G 500, som han købte for godt et par år siden og selv er fast mand på - valgt at tegne en 10-årig serviceaftale med såkaldt Drivline+-dækning på den nye G 500.