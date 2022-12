Mærsk-koncernen får ny chef

Mandag 12. december 2022 kl: 11:11

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Søren Skou (tv) forlader posten som administrerende direktør og koncernchef i A.P. Møller Mærsk A/S. Han afløses fra årsskiftet af Vincent Clerc (th).Vincent Clerc har været i A.P. Møller Mærsk A/S i 25 år. Efter Sørens Skous farvel til A.P. Møller Mærsk A/S består koncernens ledelse af administrerende direktør og koncernchef Vincent Clerc (CEO), økonomidirektør Patrick Jany (CFO), Henriette Hallberg Thygesen og Navneet Kapoor.Søren Skou har siden 2016 ledet omformningen af A. P. Møller - Mærsk A/S fra en virksomhed med flere forskellige aktiviteter til et integreret logistik-koncern med en ny vækstkurs.