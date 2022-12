Nye fartbump er flade, når hastigheden er lovlig

Tirsdag 6. december 2022 kl: 13:29

Nedbringer risiko for ulykker

Af: Redaktionen Actibump, som er navnet på de nye fartbump, står klar to steder på Sjælland. (Foto: Vejdirektoratet)På udvalgte forsøgsstrækninger i Lejre og Vordingborg kommuner vil Vejdirektoratet afprøve såkaldte Actibump, som nogle trafikanter måske kender fra betalingsanlæg ved Øresundsbroen.Actibump adskiller sig fra de klassiske fartbump, hvor trafikanten kører op over en forhøjning i køresporet. Actibump består i stedet af en flad metalplade, der udløser en fordybning på seks centimeter, når den bliver aktiveret som følge af en hastighedsoverskridelse registreret af en fartmåler.- De fleste vil uden tvivl kunne mærke det, hvis de kører over et Actibump i for høj fart, så på det område er det ikke spor anderledes end et almindeligt fartbump. siger afdelingsleder Maria Lønsmand Sande fra Vejdirektoratet.- Actibump er dog ganske ufarlige, og fordelen er jo, at man ikke mærker noget, hvis man overholder den tilladte hastighed. Bumpene er gennemtestet for alle mulige slags køretøjer og også i forhold til nordiske vejrforhold. I Sverige har de haft Actibump i mere end 10 år, og så vidt vi er oplyst, er der ikke sket uheld. Fra svenske undersøgelser ved vi samtidig, at bumpene rent faktisk virker efter hensigten, da hastigheden er faldet betragteligt de steder, hvor man har taget Actibump i brug, siger hun videre.De to fartbump - det ene i Osted nær Lejre, det andet i Stensved ved Vordingborg - blev installeret i efteråret og er nu klar til at blive aktivereret. Forsøget strækker sig over det næste års tid, hvorefter en evaluering skal vise, om Actibump lever op til forventningerne.Det første Actibump blev taget i brug i Sverige i 2010, og i dag kan man også finde de intelligente fartbump på stats- og kommuneveje i Norge, Finland, Island og Australien. Bag produktet står det svenske firma Edeva, som også leverandør af vejbumpene til Vejdirektoratet.Politiet har prøvekørt og givet grønt lys de nye fartbump, der forventes at skabe en mere glidende trafikafvikling og samtidig nedbringe risikoen for ulykker.- Erfaringerne med Actibump viser, at det er et effektivt redskab til at nedbringe hastigheden. Allerede nu kan vi se, at hastigheden er faldet, og folk er begyndt at lette på speederen de steder, hvor fartbumpene er blevet sat op. Og det er endda inden, at vi overhovedet har aktiveret dem. Det er fuldt forståeligt, hvis nogle trafikanter er en smule bekymrede for deres bil eller motorcykel, men vi kan berolige med, at der ikke er en øget risiko for at komme galt afsted eller beskadige sit køretøj, når man kører over et Actibump, siger Maria Lønsmand Sande.I forbindelse med etableringen af de nye fartbump har Vejdirektoratet designet to nye vejskilte, så trafikanter på forhånd kan se, at de nærmer sig den særlige trafikchikane, der altså kun er aktiv ved høj hastighed. Skiltene skal bidrage til, at bilisterne bliver informeret om bumpene - ligesom det er tilfældet ved almindelige bump - og også til, at så få som muligt vil overskride hastighedsgrænsen.Erfaringer fra udlandet viser, at gennemsnitshastigheden nær et Actibump ligger omkring fem km/t under den gældende hastighedsbegrænsning. Denne effekt er stabil efter blot en måned.







Der vil løbende blive holdt øje med Actibumpene tekniske funktioner, og skulle der ske en teknisk fejl, så bliver det automatisk registreret, og fejlen bliver rettet.









