Biludstyr og reservedele kommer under samme hat

Tirsdag 6. december 2022 kl: 13:09

Om FTZ Autodele & Værktøj A/S:

Danmarks største partner og leverandør til den professionelle autobranche

Leverer reservedele, værktøj, dæk og forbrugsvarer til de professionelle værksteder

50 afdelinger fordelt i Danmark, Færøerne og Grønland

Beskæftiger knap 1.200 medarbejdere. 370 varebiler distribuerer varer op til ti gange dagligt, fem dage om ugen i hele Danmark

Årlig omsætning på 2,5 milliarder kroner

FTZ Akademi tilbyder efteruddannelse og kursusforløb inden for teknik og værkstedsdrift til værksteder

FTZ står bag landsdækkende værkstedskæder: AutoMester, AutoMester E+, CarPeople, Din Bilpartner, Hella Service Partner, DriveClever, 100% Autotjek, nosign, CarNetwork, Karosseri og Skadecenter, Bosch Car Service (i samarbejde med Bosch Danmark)

Om Avant Denmark - biludstyr.dk:

Totalleverandør af biludstyr og relaterede produkter

Over 50.000 varenumre i sortimentet

Eksklusiv distributør af en lang række anerkendte brands

Dag til dag levering til kunder over hele Danmark

Egen produktion af måtter til bil, båd, camping og maskiner med mere

Højkvalitetsprodukter med tre års garanti

Af: Redaktionen Opkøbet vil være et tæt samarbejde mellem de to grossister, hvor Avant Denmark kører videre som selvstændig virksomhed i samme konstellation og med nuværende direktør og medejer, Brian Thaysen, ved roret. Virksomheden vil fortsat levere sit sortiment til sine eksisterende kunder.- I FTZ kigger vi hele tiden ind i nye løsninger, der styrker forretningen og vores position på markedet. Investeringen i Avant Denmark lever i den grad op til det, da Avant Denmark er en professionel forretning, der leverer højkvalitets biludstyr til sine kunder, siger Sven Kristensen, der er seniorrådgiver og bestyrelsesmedlem i FTZ og MEKO-koncernen.- Opkøbet er vigtigt, fordi det styrker vores fælles formåen og ikke mindst kompetencerne på et i forvejen komplekst marked. Og netop opkøb er en naturlig del af vores strategi, tilføjer han.Hos Avant Denmark fremhæver Brian Thaysen, at selskabet hele tiden er opsøgende i forhold til, hvad der rør sig i markedet, så selskabet kan tilbyde kunder de bedste produkter til den bedste pris.- Med opkøbet sikres fremtidig udvikling på områderne Avant shop-in-shop, Drop shipping, udlejnings-app, lagerhotel for vores kunder og andre spændende fremtidige tiltag. Det vil sige, at vores kunder kan forvente den samme høje kvalitet i vores produkter og den service & levering samt ihærdighed, de kender os for, siger Brian Thaysen.Mens Avant Denmark kører videre med forretningen og de ansatte som hidtil, træder Sven Kristensen ind som formand i bestyrelsen - netop med det formål at sikre den fremtidige udvikling.