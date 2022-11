Lastbilsælger udvikler løsning til udvendig opbevaring af handsker og træsko

Onsdag 30. november 2022 kl: 09:55

Af: Redaktionen Nu har Carsten Lykke, der står bag Lastbilmægleren udviklet et "kombineret handskerum og skotøjsæske”, som direkte giver lastbilchauffører i de nye DAF XG- og XG+-modeller en både praktisk, effektiv, vandtæt og elegant løsning til sikker opbevaring af både arbejdshandsker og træsko uden for førerhuset.- Jeg har i samarbejde med en glasfiberspecialist udviklet et skræddersyet opbevaringsrum til både handsker og træsko til montering i den øverste trinkasse i førersiden, fortæller Carsten Lykke og fortsætter:- Med denne løsning slipper chaufføren for først at lægge handskerne i det store, udvendige opbevaringsrum og derefter at stige ind i bilen og sætte træskoene løst på det øverste trin. Og bagefter slipper han for, at træskoene falder ned i den nærmeste vandpyt, hvis han ikke lige rammer rigtigt, når han vil tage dem på igen.Lastbilmæglerens enkle men geniale løsning kan både monteres på de nye DAF XG og XG+-modeller, som Carsten selv leverer fra nye, samt leveres til andre lastbilforhandlere og opbyggere for eftermontering. Ved eftermontering medleveres en skabelon til markering af udskæringen i det øverste panel, så udskæring og pasform bliver perfekt, og behovet for efterfølgende lakreparation elimineres. Selve opbevaringsrummet er støbt i glasfiber og overfladebehandlet med gelcoat, så det kan støbes fast i det øverste panel under førerdøren. Det leveres umalet, da gelcoaten giver en modstandsdygtig og rengøringsvenlig overflade.