Vejtransportorganisation vil have EU-Kommissionen til at lette transporter til og fra Ukraine

Mandag 28. november 2022 kl: 13:58

Af: Redaktionen Udover at presse chaufførerne, der kan sidde fast ved grænserne i dagevis - ofte uden basale faciliteter - og stresse grænse- og toldpersonale, begrænser køerne også strømmen af ​​varer på tværs af grænserne mellem Ukraine og EU - især landbrugsprodukter.





IRU og dets nationale medlemsforeninger fra Ungarn, Litauen, Moldova, Polen, Rumænien, Serbien, Slovakiet og Ukraine har skrevet til formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, og bedt om, at prioriterede grænseovergangsbaner for toldlukkede TIR-lastbiler, der kører ind i EU, skal koordineres med medlemslande og etableret som et hastesag.





- Ved at prioritere TIR-trafik kan antallet af lastbiler, der transporterer gods fra Ukraine til EU, øges to-tre gange. Det vil gøre en enorm forskel for varestrømmene mellem det krigshærgede Ukraine og resten af ​​EU, samt lette byrden for pressede chauffører og grænsevagter og toldere, siger IRU's generalsekretær, Umberto de Pretto.







© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.