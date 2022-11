Limfjordshavn kickstarter overtagelse af containerterminalen med strategisk partnerskab

Mandag 28. november 2022 kl: 11:23

Afgørende for containerterminalens udvikling



Vækstdriver for nordjyske virksomheder



Om Port of Aalborg A/S:

Port of Aalborg er en moderne indlandshavn med et 360 graders opland, intermodale logistikløsninger og fokus på realiseringen af Aalborg Kommunes erhvervs- og bæredygtighedsstrategi

Koncernen Port of Aalborg A/S omfatter 7 datterselskaber og 90 medarbejdere

Om ProTruck A/S:

ProTruck tilbyder komplette logistikløsninger inden for intern transport via et bredt produktprogram med et udvalg, der rækker fra små eldrevne palleløftere og store containertruck til kundespecifikke specialløsninger

Virksomheden omsætter årligt for ca. 400 millioner kroner

ProTruck A/S' administrerende direktør, Michael Laursen, etablerede virksomheden i 2011



Af: Redaktionen (Foto: Aalborg Havn)For at være klar til opgaven med at drive containerterminalen i Østhavnen har Port of Aalborg indgået et strategisk partnerskab med virksomheden, ProTruck, om den videre drift og udvikling af containerterminalens værksted og tilhørende materiel.- Vi er rigtig glade for at indgå dette partnerskab med ProTruck, som vi forventer os meget af. ProTruck er én af Danmarks største leverandører af gaffeltruck, terminaltraktorer, specialmaskiner og øvrige logistikløsninger, og vi er overbeviste om, at de kan udvikle værkstedet i en retning, som passer ind i de vækstplaner, vi har for terminalen, siger Kristian Thulesen Dahl, der er administrerende direktør hos Port of Aalborg og tidligere formand for Dansk Folkeparti, som han var med til at etablere i 1995 efter et par år som folketingsmedlem for Fremskridtspartiet.Virksomheden ProTruck holder til i Odder, men virksomheden har fyldte ordrebøger og dermed fået behov for yderligere kapacitet. Ved at vælge Aalborg Havn som stedet for en ny afdeling, har virksomheden kunnet få opfyldt behovet for mere kpacitet og komme tættere på kunderne i den ordlige del af Jylland.- Placeringen på Aalborg havn er meget attraktiv for os, fordi vi kommer tæt på det nordjyske marked, hvor vi dels har mange kunder, men hvor vi også ser stort vækstpotentiale. Der er grobund for en stærk forretning i Aalborg, og kombineret med Port of Aalborgs planer for containerterminalen skønner vi, at der er potentiale til 10-20 medarbejdere inden for få år, siger Michael Laursen, der er administrerende direktør og grundlægger af ProTruck A/S.ProTruck overtager hele værkstedsbygningen ved terminalen, hvorfra de kan løse nogle af virksomhedens eksisterende service- og reparationsopgaver, men også servicere nye, nordjyske kunder. Her vil der fremover ikke kun blive repareret diverse maskiner og materiel, men også containere i relation til containerterminalen.- Det har været et krav fra os i indgåelsen af partnerskabet, at brugerne af terminalen har mulighed for at få repareret og serviceret containere, når de benytter terminalen. Og den ekspertise bidrager ProTruck med, siger Søren Bæk Christensen, der er Director of Operation hos Port of Aalborg.- Men det har også stor betydning for os, at ProTruck overtager det kørende materiel og samtidig tilfører deres egen maskinpark, som er nødvendig for at drive og udvikle containerterminalen. Og ikke mindst, at ProTruck fokuserer på løbende at overgå til grønnere materiel for at gøre driften mere bæredygtig. Netop et maksimalt fokus på bæredygtighed er en højt prioriteret målsætning i udviklingen af containerterminalen i Aalborg, siger han videre.Når Port of Aalborg overtager drift og udvikling af den samlede containerterminal, vil det være i et nyt setup med konkurrence, vækst, fleksibilitet og kundetilpassede løsninger som nøglebegreber. Målet er at skabe konkurrencekraft for de nordjyske virksomheder.- Det handler ikke kun om drift. Det handler også om at understøtte virksomhederne i deres vækst og muligheder for at følge med udviklingen ved hele tiden at optimere containerterminalen til virksomhedernes behov. Det bliver en fleksibel containerterminal med masser af plads, intermodal logistik og hurtig turnaround, der reducerer transporttid, omkostninger og klimapåvirkning, siger havnens administrerende direktør, Kristian Thulesen Dahl, og tilføjer:- Vi er overbeviste om, at vi med ændret fokus og udvikling af containerterminalens drift både kvantitativt og kvalitativt kan være med til at styrke udviklingsmulighederne for virksomhederne i Aalborg og i resten af Nordjylland.Samarbejdsaftalen mellem Port of Aalborg og ProTruck træder officielt i kraft søndag 1. januar 2023, men forberedelserne er i gang.