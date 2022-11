Narko-påvirket lastbilchauffør fra udlandet havde "våben" i førerhuset

Mandag 28. november 2022 kl: 10:24

Hvad er benzodiazepin:



Hvis man tager benzodiazepiner i længere tid, kan der være en risiko for, at de gradvist mister visse af deres virkninger, og at man bliver afhængig af dem.





Man ved, at Benzodiazepiner kan medføre, at man bliver afhængig og får bivirkninger, der varer i lang tid. De alvorligste ulemper ved benzodiazepiner er:

De kan medføre, at man bliver afhængig, dvs. får ubehagelige psykiske og fysiske symptomer, hvis man forsøger at holde op med at tage dem

Deres sløvende eller søvndyssende virkning kan blive gradvist svagere, så man skal øge dosis for at opnå samme virkning ("toleransudvikling")

De kan misbruges som rusmiddel

Hvis man tager dem sammen med alkohol eller stoffer, er virkningen helt uforudsigelig og kan være meget farlig (Kilde: Sundhed.dk)



Af: Redaktionen Narkometertesten slog ud for benzodiazepin, og den 51-årige lastbilchauffør blev anholdt og sigtet for narkokørsel. Ved ransagning i lastbilen fandt toldere en strømpistol, en totenschläger og en peberspray. Derfor blev den 51-årige også sigtet for tre overtrædelser af våbenloven.Efter forelæggelse af hele sagen for Udlændingestyrelsen blev den anholdte løsladt lørdag eftermiddag.Benzodiazepiner er medicin, der kan bruges i kortere tid til behandling af søvnløshed og angst. De kan også bruges ved visse neurologiske sygdomme - eksempelvis ved epilepsi.