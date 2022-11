Vindmøller til park ved Rügen kom med skib fra Bornholm

Fredag 25. november 2022 kl: 16:32

Af: Redaktionen (Foto: Copyright Parkwind - Manfred Dittmer)Rønne Havn A/S fungerer som installations- og udskibningshavn for Arcadis Ost 1-projektet, der omfatter en vindmøllepark drevet af belgiske Parkwind og med vindmøller produceret af danske Vestas.Havvindmølleparken Arcadis Ost 1 vil kunne producere nok grøn energi til at forsyne op mod 290.000 husstande med strøm. Vindmøllerne skal opstilles på monopæle, som blev udskibet fra Rønne Havn tidligere på året.- Havnen og projektsitet i Rønne summer af travle mennesker fra hele verden kombineret med de lokale helte fra Bornholm. Sammen arbejder de tæt med at ændre fremtidens energiforsyning til grøn emissionsfri vedvarende energi. Jeg er glad og stolt over, at udskibningen af de første møller til Arcadis Ost er gået godt. Det sender et signal om, at vi som havn endnu engang har løftet vores primære opgave med at levere en styrket infrastruktur, der kan understøtte den grønne omstilling, siger Jeppe la Cour, der er Chief Business Officer for Offshore i Rønne Havn A/S.Arcadis Ost 1-projektet forventes afsluttet i første kvartal i 2023, og i efteråret 2023 lanceres det næste havvindprojekt, hvor Rønne Havn skal fungere som udskibningshavn. Det bliver Iberdrola-projektet Baltic Eagle, hvor der skal etableres 50 Vestas-møller.