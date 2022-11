Elektrisk verdenspremiere er kommet til Danmark

Fredag 25. november 2022 kl: 15:42

Lever mere end op til kravene

Af: Redaktionen Med den batteri-elektriske eEconic renovationslastbil tager Mercedes-Benz Trucks for alvor hul på elektrificeringen af sine specialkøretøjer til renovationskørsel. Den første eEconic får i den kommende tid følgeskab af flere.Udefra ser den nye Mercedes-Benz eEconic ud som enhver anden Econic. Men under overfladen gemmer der sig den sidste nye batteri- og drivlineteknologi, som bryder med den traditionelle teknologi på tunge lastbiler med en diesel- eller gasmotor forrest, en gearkasse i midten og kardanaksel til drivakslen bagerst.De batteri-elektriske eEconic-modeller er udrustet med tre kraftige batteripakker under chassiset, der leverer strøm til to elektriske motorer, der er monteret direkte på drivakslen. De kraftige batterier leverer også strøm til komprimatoraggregatet.- Mercedes-Benz’ første serieproducerede eEconic er leveret til Marius Pedersen A/S, der sammen med Esbjerg Kommune var tidligt ude med ønsket om at påbegynde elektrificeringen af renovationsflåden, siger eMobility- og PR-manager Mikael Voigt fra den danske importør af lastbiler fra Mercedes-Benz, Hessel Trucks A/S.- Vores Econic-model har i mange år været førende på markedet for renovationskørsel takket være sit ergonomiske og komfortable Direct Vision-førerhus med 192 cm ståhøjde, blot 83 cm gulvhøjde og to-trins indstigning og udstigning gennem en ”busdør” af glas i højre side. Med den nye, fuldelektriske drivline er den nye eEconic også førende, når det gælder rækkevidde og energieffektivitet, siger Mikael Voigt.Den leverede tre-akslede eEconic 300 er udstyret med tre batteripakker med en installeret kapacitet på 336 kWh og en effektiv, brugbar kapacitet på 291 kWh.- Driftsdata fra en forserie-bil, som Mercedes-Benz har haft kørende ved renovationskørsel i Frankfurt, har vist, at eEconic’ens batteripakker og fuldelektriske drivline mere end lever op til de krav, som stilles til dansk renovationskørsel, siger Mikael Voigt og fortsætter:- Testkørsler med det tyske driftsmønster viste, at bilen kunne tilbagelægge helt op til 150 kilometer om dagen uden opladning. Det skyldes ikke mindst at testbilen under opbremsning sender op til en trediedel af den energi, som anvendes til fremdrift retur til batterierne. Hver kørt kilometer er ikke alene 100 procent emissionsfri, men også væsentlig mere økonomisk at køre.

Køreegenskaber og sikkerhed

Ud over det lave energiforbrug og sine miljø- og klimaegenskaber udmærker eEconic sig på en række andre vigtige områder, såsom køreegenskaber og trafiksikkerhed. Placeringen af de tre store batteripakker på tværs under chassiset giver et markant lavere tyngdepunkt end på en tilsvarende, traditionel lastbil. En akselafstand på 4.000 mm i kombination med samme frigang under batterierne, som på en Econic med traditionel drivline betyder, at eEconic’ens frigangsvinkler ikke giver problemer ved kørsel over trafikchikaner og på ramper.





En eEconic er som standard udrustet med sideafskærmning i begge sider. Ved første øjekast ligner de almindelige cyklistværn, men sideafskærmningen består af kraftige aluminiumsprofiler, der er konstrueret til at beskytte batterierne ved en sidekollision fra en personbil, der kører 30 km/t.

Bliver sideafskærmningen presset længere ind, sørger følere med pyrotekniske sikringer foran batteripakkerne for at frakobler bilens højvoltssystem med det samme.







En bred vifte af sikkerhedssystemer

Bilen rummer mange af Mercedes-Benz' kendte og nye sikkerhedssystemer, der kan hjælpe chaufføren med at undgå trafikfarlige situationer under kørslen. Ud over det direkte udsyn gennem den lavt placerede forrude og sideruder gælder det eksempelvis Blind Spot-kamerasystem, der viser præcise billeder af omgivelserne på en ergonomisk placeret skærm. På den måde har chaufføren overblik over alt, hvad der har betydning for trafiksikkerheden, når han eller hun bakker, manøvrerer eller drejer under snævre forhold.





Dertil kommer Active Sideguard Assist, som er placeret lige foran trækakslen i højre side og registrerer bløde trafikanter på siden af lastbilen og advarer chaufføren i førerhuset ved hjælp af lys- og lydsignaler, hvis lastbilen drejes i retning mod de bløde trafikanter.





Videre har bilen en fartpilot med afstandsregulering, som altid kontrollerer afstanden til den forankørende og tilpasser hastigheden, så bremseafstanden overholdes.





Active Brake Assist 5-systemet hjælper chaufføren med alt fra visuelle og akustiske advarsler til fuld nødbremsning ved risiko for kollisioner med bløde trafikanter eller forankørende biler.





I førerhuset kan chaufføren glæde sig over el-opvarmet forrude, der holder forruden dug- og isfri på en mere effektiv og energirigtig måde end ved hjælp af varm luft fra et varmeapparat, og samtidig har eEconic fået samme digital instrumentering som i de større Mercedes-Benz Actros-modeller.





- Med leveringen af verdens første serieproducerede eEconic i Danmark tager vi hul på en ny fremtid for bæredygtig renovationskørsel. Vi har allerede solgt et betydeligt antal eEconic i Danmark til levering i den kommende tid, og vi har desuden leveret både lette og mellemtunge, fuldelektriske distributionsbiler på det danske marked. Og fra næste år er vi klar til at elektrificere den tunge regionale og internationale langturskørsel, siger Mikael Voigt.





Fakta om den nye eEconic:

Type: Mercedes-Benz eEconic 300, 6x2*4 med tvangsstyret efterløbsaksel

Max. længde x bredde x højde

8.300 x 2.500 x 2.900 mm

Akselafstand

4.000 mmm

Egenvægt, totalvægt, nyttelast uden opbygning

9.200 kg, 27.000 kg, 17.800 kg

Akseltryk (fuld luftaffjedring)

8.000/11.500/7.500 [8,0] kg

8.000/11.500/7.500 [8,0] kg Motoreffekt (peak/kontinuerligt) 400/330 kW

ePTO High Power (max./kontinuerligt) ~52/~30 kW ved 50 % SOC

Tophastighed: 89 km/t

Gearkasse: To-trins planetgear (+ 2 bakgear)

Batterier: 3 stk. Litium-ion batteripakker

Aktionsradius: Op til 100/150* km

Installeret batterikapacitet 336 kWh** med tre batteripakker

Max. ladeeffekt: Max. 160 kW

Førerhus

DirectVision low-entry-førerhus med plant gulv

Opbygning:

NTM 18,5 m3, to-kammer komprimatoraggregat, leveret af Stiholt Hydraulic A/S i Aalborg Kraftudtag

Elektrisk kraftudtag med strømforsyning fra lastbilens batterier, leveret af Banke ApS i Sønderborg

* Den angivne aktionsradius er foreløbig og er beregnet på grundlag af et internt simuleringsværktøj under forudsætning af optimale betingelser, bl.a. med 3 nye batteripakker efter forkonditionering i delvist læsset tilstand i forbindelse med renovationskørsel i byområder (VECTO Municipal Cycle op til 100 km) eller ved blandet renovationskørsel (en kombination af VECTO Municipal Cycle, VECTO Regional Delivery og VECTO Urban Delivery Cycle op til 150 km) ved en udetemperatur på 20 °C. Aktionsradius afhænger bl.a. i høj grad af køreadfærd, anvendelsesprofil og opbygningstype.



** Nominel kapacitet for et nyt batteri baseret på internt definerede rammebetingelser. Denne kan variere afhængigt af anvendelsessituationen og forhold i omgivelserne.





*** eEconic kan oplades med op til 160 kW: Baseret på internt beregnede erfaringsværdier har de tre batteripakker brug for lidt over en time på at oplade fra 20 til 80 % under optimale betingelser, bl.a. ved en omgivelsestemperatur på 20 °C ved en almindelig DC-hurtigladestander med 400 A ladestrøm.









