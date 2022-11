Franske og fuld-elektriske forvogne og trækkere får fabrikkens nye logo

Onsdag 23. november 2022 kl: 13:57

Af: Redaktionen Renault Trucks' helelektriske heavy-duty modelserie markerer et stort skridt fremad i reduktion af CO2 udledningen inden for vejgodstransport. Renault Trucks kan tilbyde et meget omfattende el-mobilitetsprogram, der spænder fra en 650 kg ladcykel til en 44 tons elektrisk trækker og entreprenørlastbil.De nye batteri-elektriske modeller kan anvendes til regional distribution og entreprenørkørsel og er designet med ændringer i fronten.Først og fremmest har Renault Trucks E-Tech T og C blå navkapsler og lodret stribe på siderne samt Renault Trucks E-Tech-mærket i fronten, som kendetegner E-Tech lastbilserien.De er desuden monteret med et nyt emblem i blåt plexiglas.For at øge sikkerheden er fronten af køretøjerne trukket 115 mm frem, og førerhuset er forsynet med cyklist/fodgænger-radarer på siderne. Chassiset har fået maksimeret pladsen til batterierne i forbindelse med det nye frontdesign.Renault Trucks forklarer, at hvad angår det re-designede frontpanel, har Renault Trucks' designere hentet inspiration fra den elektroniske musiks verden med et mønster, der minder om en equalizer. For at forstærke denne elektromekaniske effekt er fronten af køretøjerne fuldt malet.Endelig viser Renault Trucks E-Tech T og C det nye logo, der er placeret på frontpanelet, hvor den børstede aluminiumsdiamant på en skinnende sort baggrund giver køretøjerne et moderne og sofistikeret look.Renault Trucks tilføjer, at ændringen i Renault Trucks' visuelle identitet, synliggjort af et moderne, monokromt logo, skal stadfæste Renault Trucks' fokus på dekarbonisering.Renault Trucks vil imødegå klimaudfordringen ved løbende at udvikle stadig renere, sikrere og mere cirkulære transportløsninger på vejen mod CO2-neutral transport.Renault Trucks E-Tech T og C kan forudbestilles fra Renault Trucks datterselskaber i Europa. Produktionen af Renault Trucks E-Tech T og C starter i slutningen af 2023 i Bourg-en-Bresse, Frankrig





